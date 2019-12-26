Активисты «Волонтерской роты» поздравили москвичей с Новым годом

На площади появилась новогодняя елка, украшенная шарами с надписью «С новым 2020 годом – годом Памяти и Славы».

В этой время активисты раздавали прохожим новогодние шары и открытки с изображением героев ВОВ – Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Николая Гастелло и других. Уникальный подарок украсит квартиры более тысячи жителей Москвы.

По словам председателя «Волонтерской роты» Антона Демидова, подобные акции пройдут в 30 регионах нашей страны. Новогодние шарики украсят дома более пяти тысяч россиян.

По его словам, акция в Москве дала старт доброй традиции – вспоминать за праздничным столом своих предков, отдавших долг Родине и сделавших все, чтобы у их потомков было счастливое будущее.

В «Волонтерской роте» хотят, чтобы акция стала настоящим трендом Нового года. Демидов напомнил, что следующий год будет Годом Памяти и Славы, страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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А когда, как в не в Новой год вспомнить за семейным столом, кому мы обязаны жизнью, мирным небом над головой и тому, что этот год наступил для нас!» – подчеркнул председатель «Волонтерской роты».

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Последнее: На площади появилась новогодняя елка, украшенная шарами с надписью «С новым 2020 годом – годом Памяти и Славы». В этой время активисты раздавали прохожим новогодние шары и открытки с изображением героев ВОВ – Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Николая Гастелло и других. Уникальный подарок украсит квартиры более тысячи жителей Москвы. По словам председателя «Волонтерской роты» […]