Опрокинувшийся под Липецком автобус следовал в Грузию

26.12.2019, 19:58, Новости дня

Автобус, перевернувшийся в Липецкой области, направлялся из Москвы в Тбилиси, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По предварительным данным, автобус совершал рейс Москва – Тбилиси», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

По данным экстренных служб, пострадавшие пассажиры являются гражданами Грузии, передает РИА «Новости».

Автобус перевернулся на 356 километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района, сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, пострадали 15.



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