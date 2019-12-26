Зверобой сделала громкое заявление накануне и после допроса в ГБР, видео

26 декабря волонтер и активистка Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР по делу об угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото и видео опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews.

«Сегодня у меня будет допрос в ГБР. Прохожу по делу, как свидетель, но у нас в стране это переквалифицируется на подозреваемого в течение нескольких секунд. Суды проводятся бездоказательно и незаконно. У меня есть претензии к товарищу Трубе по поводу того, как он обманывает судей . Если моим делом занимается ГБР, то решение должно быть подписано судом Шевченковским, но оно подписано Печерским. Мы будем не только защищаться, а будем и нападать «, — сказала волонтер.

Напомним, что волонтер Маруся Зверобой (Елена Самбул) после проведенных у нее дома обысков снова обратилась к президенту Украины Владимира Зеленского с угрозами.

Волонтер Маруся Зверобой, которая фигурирует в деле об угрозах президенту Владимиру Зеленскому, подала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

«Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение суд, потому что ко мне домой пришли (с обыском, – ред.) с определением из Печерского суда, а если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского», — заявила Зверобой.

Адвокат Андрей Писаренко уточнил, что подано заявление об осуществлении уголовного правонарушения по ст. 366 УКУ (служебный подлог).

«Что-то не складывается у людей с Шевченковским судом, зато очень хорошо складывается с Печерским. Это не может не обратить наше внимание, поэтому соответственные заявления сегодня мы оставили в канцелярии ГБР. Хотели бы объяснений», — отметила Зверобой.

Она добавила, что ее вызывают на дополнительный допрос в Госбюро расследований 10 января на 11:00.

«Придем еще раз в гости в ГБР. Посмотрим, какие будут настроения, какие будут команды, будут ли они действовать в правовом поле, будут ли они прессовать свободу слова, будут ли они заниматься людьми, которые не являются государственными деятелями и не являются прерогативой деятельности ГБР», — подчеркнула волонтер.

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Волонтер Маруся Зверобой рассказала, что на допросе в Государственном бюро расследований ее спрашивали о народном депутате от «Европейской солидарности» Софии Федине и о ее отношении к президенту Владимиру Зеленскому.

«Что спрашивали? Знаю ли я Федину, или нет. Ну все знают Федину. В общем все было пристойно. Посмотрю, как это будет происходить, поскольку еще должен быть допрос у Федины, еще возможен обыск у нее. Я всегда переживаю за других чуть больше, чем за себя. Сегодня буду переживать за Инну Грищенко», — сказала Зверобой.

Она добавила, что 10 января ей снова нужно прийти в Госбюро расследований в качестве свидетеля. При этом сегодняшним допросом Зверобой осталась довольна, сказав «молодцы, работали правильно».

«В основном спрашивали о Федине и Фейсбуке. Да…дожились. А еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, – это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный», — отметила волонтер.

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