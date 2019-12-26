Фейк РИА «Новости»: У Трампа на фоне импичмента растут рейтинг и шансы переизбраться

Обозреватель РИА «Новости» Сергей Ильин в эфире принадлежащего РИА радио Sputnik, рассказывая об импичменте Дональда Трампа, заявил:

«Вопреки прогнозам, рейтинг одобрения деятельности президента в декабре достиг пиковых значений. И это на фоне грандиозных скандалов, огромной политической бучи. Объяснение тут простое: экономика и доходы демонстрируют рост, безработица уменьшается, люди испытывают социальный оптимизм. А это главные индикаторы эффективности действующей власти. Причем это не ложь чиновников, оперирующих поддельной статистикой, а факты. Стало быть, и электоральные перспективы быть избранным на второй срок у Дональда Трампа увеличиваются. <…> В реальности темпы роста доходов и уровень занятости американцев оказались самыми высокими за последние 20 лет. И эти аргументы, которые ощущают на своей жизни миллионы граждан Соединенных Штатов, не „перешибет” никакая пропаганда сторонников демократического реванша».

В действительности рейтинг одобрения Трампа, который, по данным агрегатора опросов общественного мнения FiveThirtyEight, 18 декабря достиг пикового значения в 43,4% (при рейтинге неодобрения в 52,2%), к 25 декабря уже снизился до 42,7% — примерно такого же уровня, который был в феврале, мае и сентябре. Вообще же после провала в 2017 году этот показатель постоянно колеблется в пределах 39%–43,5%, а рейтинг неодобрения — в пределах 51,5%–56%.

Что касается шансов на переизбрание, то, по информации агрегатора опросов RealClearPolitics, во всех шести «ключевых» штатах (Аризоне, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине, Флориде, то есть крупнейших из тех, которые не голосуют из года в год за кандидатов одной и той же партии и потому играют решающую роль в определении итогов выборов) у Джо Байдена, если кандидатом от демократов станет именно он, предпочтительные шансы победить Трампа, лишь в Аризоне его преимущество минимально. Берни Сандерс, если он станет кандидатом, проигрывает Трампу в Аризоне и побеждает в пяти других штатах. Элизабет Уоррен побеждает Трампа в трех штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Данных по Майклу Блумбергу пока нет.

Оценивая рост уровня доходов американцев, Ильин скорее всего ориентировался на высказывание самого Трампа. В октябре в интервью Fox News он заявил:

«Медианный доход домохозяйства за восемь лет президентства Обамы вырос на $975. Это за восемь лет. После восьми лет президента Буша был Обама, $975. При Буше было $400. Восемь лет, восемь лет — $400, $975. А при мне за два с половиной года он вырос на $7000. $5000 плюс $2000 за счет снижения налогов, которое коснулось каждого».

Журналисты The Washington Post проверили, насколько это высказывание Трампа, основанное на оценке экономиста Стивена Мура из консервативного исследовательского института Heritage Foundation, соответствует действительности.

Они обратили внимание на то, что на годы президентства Джорджа Буша-младшего (2001–2008) пришлась тяжелейшая за все послевоенное время рецессия; по оценке Национального бюро экономических исследований, она закончилась в июне 2009 года. Именно этим объясняются низкие результаты при Буше и сравнительно невысокие при Обаме (даже после формального окончания рецессии доходы американцев некоторое время продолжали снижаться).

По данным Бюро переписи населения США, с 2016 по 2018 год доход медианного домохозяйства вырос на $1380 (с учетом инфляции), что далеко от названной Трампом суммы в $5000. При этом The Washington Post отмечает, что в 2014–2018 годах бюро изменило методы подсчета, и если пересчитать по новой методике, то результат 2018 года с учетом инфляции окажется ниже, чем в 1999, 2000 и 2007 годах. Что же касается снижения налогов, то фактически средний налогоплательщик выиграл около $1000 за год. Экономическая ситуация в США в целом благоприятная, но при Трампе лишь продолжается тренд, начавшийся во времена Обамы. В любом случае, говоря о самом высоком уровне роста доходов за 20 лет, Ильин несколько преувеличивает.

Но самое интересное — то, что даже при такой благоприятной экономической ситуации рейтинг одобрения Трампа оказался одним из самых низких за всю послевоенную историю США; еще ниже он был разве что у Джимми Картера в конце его срока, когда резко подорожала нефть, что привело к росту инфляции и безработицы, у Ричарда Никсона, которому пришлось подать в отставку из-за неминуемого импичмента, у Гарри Трумэна на фоне корейской войны и у Линдона Джонсона — на фоне вьетнамской.

Рисуя фантастические картины популярности Трампа и его шансов на выборах, Ильин не оригинален, он лишь вторит своему начальнику — Дмитрию Киселеву, гендиректору МИА «Россия сегодня», в которое входит РИА «Новости». В свою программу «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Киселев включил сюжет об импичменте, где говорилось:

«По опросам видно, как увеличивается число тех, кто против импичмента и одобряет работу Трампа. В октябре сторонников – 39%, в декабре — уже 45. В его предвыборный штаб приходят немыслимые суммы пожертвований. Он может стать первым в истории президентом, кто переизберется после объявления импичмента».

Отметим, что Киселев в оценке рейтинга популярности Трампа, по-видимому, ориентируется лишь на один опрос Gallup, в то время как FiveThirtyEight учитывает множество разнообразных опросов и обновляется ежедневно.

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