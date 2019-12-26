Бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова уходит из «Интерфакса»

26.12.2019, 19:57, Новости дня

Шеф-редактор службы политической информации «Интерфакса» Татьяна Лысова с 27 декабря покидает агентство. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на первого заместителя генерального директора агентства Алексея Горшкова.

«Мы благодарны Татьяне Геннадьевне за то, что она вжилась в нашу команду и посмотрела на наш коллектив по-новому, со стороны клиента. Она многое сделала для того, чтобы поправить нашу работу, мы благодарны ей за это и расстаёмся с огромной благодарностью к ее работе», — сказал Алексей Горшков.

Татьяна Лысова возглавляла «Ведомости» с 2002 по 2007 год, а также с 2010 по март 2017 года. Она начала работать в газете в 1999 году. 1 марта 2018 года Лысова была назначена заместителем главного редактора — шеф-редактором службы политической информации агентства «Интерфакс».



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