Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, решение о возврате уголовного дела в Следственный комитет принял заместитель генпрокурора России Виктор Гринь. По версии следствия, за полтора года расследования вина сестер была установлена.

По словам Гриня, в обвинительном заключении есть серьезные нарушения. Поэтому утверждать его и направлять в суд для рассмотрения по существу нельзя. В чем именно заключаются нарушения, источники не сообщили. Решение Гриня было обжаловано у генпрокурора.

Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца, который в течение нескольких лет избивал и насиловал их.

27 июля 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в убийстве по предварительному сговору были задержаны его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет.

По данным СКР, на допросе девушки признали вину и объяснили свой поступок тем, что отец на протяжении долгого времени насиловал их, бил и жестоко с ними обращался.

Суд заключил Кристину, Ангелину и Марию Хачатуря под стражу, позднее они были переведены под домашний арест.

Акции в поддержку сестер Хачатурян проходят в разных городах России. 9 сентября адвокат Алексей Паршин выложил на своей странице в Facebook фотографии переписки Ангелины, одной из сестер Хачатурян, с отцом. В конце сентября «Комсомольская правда» опубликовала видео с телефона Михаила Хачатуряна, где он ругается на трех своих дочерей и бьет одну из них.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 26 декабря волонтер и активистка Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР по делу об угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому. Фото и видео опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews. «Сегодня у меня будет допрос в ГБР. Прохожу по делу, как свидетель, но у нас в стране это переквалифицируется на подозреваемого в течение нескольких секунд. Суды проводятся […]