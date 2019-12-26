Умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек

Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Галина Волчек — советская и российская актриса, режиссер, педагог, одна из основателей московского театра «Современник». С 1989 года Волчек занимала должность худрука театра.

Будучи самым юным выпускником Школы-студии МХАТ, Волчек вместе со своими однокурсниками участвовала в создании театра «Современник», который тогда возглавил молодой Олег Ефремов. «Современник» и его спектакли были одним из символов хрущевской оттепели 60-х. Когда Ефремов ушел во МХАТ, именно Волчек стала главным режиссером, а потом художественным руководителем театра.

23 декабря Волчек госпитализировали с легочным заболеванием. На следующий день после госпитализации СМИ сообщили, что Волчек впала в кому, однако в пресс-службе театра «Современник» опровергли эту информацию. В театре также говорили, что ее состояние оценивается как стабильное, но требует стационарного лечения.

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