Спецкор газеты ВЗГЛЯД попал в базу сайта «Миротворец» за поездку по Крымскому мосту

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев оказался в базе скандально известного украинского портала «Миротворец» за «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в Крым» и «за участие в пропагандистских мероприятиях России».

О том, что он попал в базу «Миротворца», Васильев сообщил в своем Telegram.

«А я уже, честно говоря, занервничал. В Крым годами как на работу мотаюсь. Уже и власть у соседей сменилась. И «Миротворец», говорили, закрылся. А я все без и без, как нерусский какой сыч. И вот, пожалуйста. Хорошо-то как. Единственное, чего хочется пожелать – чтобы я там остался последним», – написал он.

Васильев также анонсировал скорый выход репортажа из Симферополя.

Судя по данным с сайта «Миротворца», корреспондента внесли в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также за «участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины» и за «участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».

Указывается, что он был пассажиром поезда №28 «Москва – Симферополь», который проехал по Крымскому мосту 24 декабря. Источником информации для «Миротворца» стал Facebook журналиста.

Отметим, что Васильев пообщался с пассажирами поезда «Москва – Симферополь», которые в разговоре с ним высмеяли уголовное дело за проезд по Крымскому мосту.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новый год Владимир Зеленский будет встречать в Иваново-Франковской области в резиденции «Синегора». Праздничный вечер президент разделит с семьей и главой своего офиса Андреем Богданом. Об этом сообщил украинский портал «Страна». Пройти мимио такой новости пользователи Сети не могли. Они начали строить шутливые предположения, как глава государства проведет новогодний вечер. «За Крымский мост-то выпьют, надеюсь», – […]