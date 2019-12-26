Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору импортного вина

26.12.2019, 19:47, Разное

Эксперты Роскачества дали россиянам советы по выбору импортного вина. Специалисты отметили, что обращать внимание нужно на соотношение цены и качества импортных вин, а не на «раскрученность» бренда. Лучше всего присмотреться к продукции из Португалии, отметили эксперты.
Покупать вина лучше в магазинах с соответствующей лицензией, важно не только место выбора спиртных напитков, но и целостность этикетки. Вино не обязательно должно быть из Бордо и Бургундии, чтобы обладать привлекательным ценником и приятным ароматом, отметили в Роскачестве.

Эксперты советуют хорошо осматривать продукцию перед покупкой, чтобы избежать тяжелых последствий, приводит выводы экспертов издание «ПолитЭксперт».



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Последнее: Эксперты Роскачества дали россиянам советы по выбору импортного вина. Специалисты отметили, что обращать внимание нужно на соотношение цены и качества импортных вин, а не на «раскрученность» бренда. Лучше всего присмотреться к продукции из Португалии, отметили эксперты. Покупать вина лучше в магазинах с соответствующей лицензией, важно не только место выбора спиртных напитков, но и целостность этикетки. […]

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