Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору импортного вина

Эксперты Роскачества дали россиянам советы по выбору импортного вина. Специалисты отметили, что обращать внимание нужно на соотношение цены и качества импортных вин, а не на «раскрученность» бренда. Лучше всего присмотреться к продукции из Португалии, отметили эксперты.

Покупать вина лучше в магазинах с соответствующей лицензией, важно не только место выбора спиртных напитков, но и целостность этикетки. Вино не обязательно должно быть из Бордо и Бургундии, чтобы обладать привлекательным ценником и приятным ароматом, отметили в Роскачестве.

Эксперты советуют хорошо осматривать продукцию перед покупкой, чтобы избежать тяжелых последствий, приводит выводы экспертов издание «ПолитЭксперт».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты Роскачества дали россиянам советы по выбору импортного вина. Специалисты отметили, что обращать внимание нужно на соотношение цены и качества импортных вин, а не на «раскрученность» бренда. Лучше всего присмотреться к продукции из Португалии, отметили эксперты. Покупать вина лучше в магазинах с соответствующей лицензией, важно не только место выбора спиртных напитков, но и целостность этикетки. […]