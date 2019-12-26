Умерла Галина Волчек

На 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение театра.

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Последнее: На 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение театра.