Умерла Галина Волчек

На 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение театра.
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Последнее: На 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение театра.
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