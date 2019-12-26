Умерла Галина Волчек

Сообщения о том, что Галина Волчек страдает от серьезных проблем со здоровьем, появились еще в 2014 году. Тогда она попала в реанимационное отделение одной из московских клиник с атриовентрикулярной блокадой сердца, из-за которой ее сердцебиение было сильно нарушено. Однако тогда Народную артистку СССР спасли врачи.

19 декабря худрук «Современника» отметила свой последний, 86-й день рождения. Через четыре дня она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. 23 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уже на следующий день СМИ сообщили, что ее ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку женщина не могла самостоятельно дышать.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Дек 2019 в 10:58 PST

Галина Волчек умерла в больнице 26 декабря, не приходя в сознание. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителей театра. Россиянам она запомнится как один из основателей Московского театра «Современник», бессменным руководителем которого она является с 1989 года. На ее счету – десятки ролей в постановках и кино. Она сыграла в таких фильмах, как «Дон Кихот» (1957), «Берегись автомобиля» (1966) и «Осенний марафон» (1979).

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Последнее: Сообщения о том, что Галина Волчек страдает от серьезных проблем со здоровьем, появились еще в 2014 году. Тогда она попала в реанимационное отделение одной из московских клиник с атриовентрикулярной блокадой сердца, из-за которой ее сердцебиение было сильно нарушено. Однако тогда Народную артистку СССР спасли врачи. 19 декабря худрук «Современника» отметила свой последний, 86-й день рождения. […]