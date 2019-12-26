Довела истериками: знакомые Пелагеи откровенно об изменах ее мужа

Как ни старалась певица
удержать мужа, ее попытки оказались тщетными. Знакомые звездной пары
утверждают, что Пелагея артистка изводила мужа ревностью и закатывала
истерики.
«Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда
проверяла телефон, почту и донимала его», – цитирует окружение Пелагеи Starhit.ru. Примечательно, что
вскрылась и информация о том, что сама артистка начала
встречаться с хоккеистом, когда у него была избранница. Более того, возлюбленная
спортсмена Евгения была в положении.
«Тогда она прекрасно
знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме
того, Поля была знакома с Евгенией…», – сообщили близкие Пелагеи и Телегина. Получается, что исполнительницу постигла та же
печальная участь, что и у брошенной ранее хоккеистом девушки.
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