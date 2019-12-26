Довела истериками: знакомые Пелагеи откровенно об изменах ее мужа

Как ни старалась певица

удержать мужа, ее попытки оказались тщетными. Знакомые звездной пары

утверждают, что Пелагея артистка изводила мужа ревностью и закатывала

истерики.

«Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда

проверяла телефон, почту и донимала его», – цитирует окружение Пелагеи Starhit.ru. Примечательно, что

вскрылась и информация о том, что сама артистка начала

встречаться с хоккеистом, когда у него была избранница. Более того, возлюбленная

спортсмена Евгения была в положении.

«Тогда она прекрасно

знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме

того, Поля была знакома с Евгенией…», – сообщили близкие Пелагеи и Телегина. Получается, что исполнительницу постигла та же

печальная участь, что и у брошенной ранее хоккеистом девушки.

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Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 26 Дек 2019 в 2:31 PST

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