Генпрокуратура отказалась направлять в суд дело сестер Хачатурян

26.12.2019, 19:37, Новости дня

Генеральная прокуратура РФ отказалась направлять в суд дело сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, сообщил информированный источник.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян в декабре. Уголовное дело в отношении двух сестер направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.



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Последнее: Генеральная прокуратура РФ отказалась направлять в суд дело сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, сообщил информированный источник. Об этом информирует ТАСС. Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, […]

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