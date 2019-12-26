Мнение: Провал года – кто она?

Что может быть хуже, чем базарная баба? Правильно – глупая базарная баба. Ведь все мы знаем, что, когда в споре не остаётся аргументов, подобные дамы начинают вести себя крайне неадекватно: кричать, ругаться, нервно смеяться, в общем, создавать вокруг себя атмосферу хаоса и эпатажа.



Надо отметить, что уходящий год был действительно полон событиями: пожар в Нотр-Даме, Грета Тунберг и её пылкие речи на заседании ООН, в конце концов, заявления о смерти аль-Багдади! Были и хорошие моменты, например, экстренное приземление самолёта А321 на кукурузное поле в Подмосковье, в котором все 226 пассажиров и семеро членов экипажа остались живы. Случившееся нарекли чудом, а тем, кто, забыв о страхе, выполнил свой служебный долг, присвоили звания героев России.

Но хотелось бы вспомнить самого яркого персонажа года в рубрике «полный провал»: Любовь Соболь, которая, как только не рвалась в Мосгордуму, какие только изощренные способы не придумывала, выходило всегда одно – печальное позорное шоу. За происходящим наблюдала вся страна: кому повезло – воочию, другие же лицезрели скандальные выходки блондинки в Интернете.



Ни для кого не секрет, что в 2019 году Любовь часто упоминалась в заголовках СМИ, однако далеко не в самом лучшем свете. Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией не раз попадала в смехотворные ситуации, а потому, её депутатская гонка, откровенно говоря, выглядела жалко.

Большинство наблюдающих за московскими протестами не слышало истинную манеру общения Любови, а она чаще всего переходила все границы.



Добиться регистрации своей кандидатуры не помогла и четырёхнедельная голодовка, которой она всячески шантажировала избирком и общество.

Театральное выступление с сердечным монологом и трясущимися руками особого впечатления также не произвело, а потому последующие действия должны были быть абсолютно радикальными: личный визит в комитет. Однако и эта спекуляция для неё провалилась с треском, а для общественности стала мемом из категории «Люба и диван»



Хотя, может и не плохо, если за всем этим поведением стояло обыкновенное желание быть увиденной или услышанной. Любой пиар, как говорится, хороший, но не когда тебе 32, и ты воспитываешь дочь.

В этом году у Любови не получилось стать Героем России, однако медалька «Провал года» абсолютно заслуженно принадлежит ей.

Источник: Теория элит

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Последнее: Что может быть хуже, чем базарная баба? Правильно – глупая базарная баба. Ведь все мы знаем, что, когда в споре не остаётся аргументов, подобные дамы начинают вести себя крайне неадекватно: кричать, ругаться, нервно смеяться, в общем, создавать вокруг себя атмосферу хаоса и эпатажа.Надо отметить, что уходящий год был действительно полон событиями: пожар в Нотр-Даме, Грета […]