Мнение: Семейка Тупиковых

Мне откровенно наплевать, что на самом деле произошло в семейке Тупиковых из Краснодарского края, но муж с женой развелись пять лет назад.

Суд определил местожительство для ребёнка с матерью, но отец при встрече с сыном заметил, что тот заикается, сутулится и кривит рот.



Фото: Соцсети

Ах, ты ж мразина, подумал герой-отец, и не отдал ребёнка. Мать, ссылаясь на определение суда о местожительстве сына, пыталась забрать его силой — не вышло.

Спустя пять лет случилось страшное.

Мать не сдавалась и только сейчас получила в суде решение о том, чтобы забрать ребёнка силой. Мальчик спокойно сидел на уроках, когда в школу ворвались судебные приставы.

Посмотрите, как это происходило:

Видео: Соцсети

Ребёнок, отвыкнув от матери, орёт, чтобы его отпустили. Он хочет жить с отцом, он не знает матери, а 34-летняя Оксана Кашуркина (бывшая Тупикова) тащит сына в машину.

План матери выглядит очень разумным: отнять сына, отправить его в реабилитационный центр, где он забудет отца, а потом забрать ребёнка к себе. Так решил суд с её подачи.

Я повторю, что мне откровенно плевать, кто прав в разводе Тупиковых, а кто виноват. Возможно, Оксана — прекрасная женщина, и, может быть, Юрий Тупиков — лучший мужчина на свете.

Но оба родителя ведут себя как конченные ублюдки. Они решают свои разногласия в ущерб ребёнку. Один похищает сына, вторая — его тащит к себе. Мальчик орёт в истерике: «Оставьте меня!».

Я понимаю желание отца жить вместе с сыном. Наверняка он считает бывшую жену, как это всегда бывает, исчадием ада. Я понимаю и эту женщину, которая пять лет не может видеть ребёнка из-за того, что бывший муж-козёл его просто не отдаёт.

Но можно ли считать такое поведение родителей во благо мальчика? Вот об этом — самом важном на самом деле моменте! — ни он, ни она не думают. Решают свои обиды. Борются. Что-то доказывают друг другу. А их сын стал разменной монетой ущемлённых амбиций взрослых.

Оксана собирается идти к Малахову, чтобы искать у него там правду. Действительно, где же её ещё искать? Мальчик проведёт новогодние праздники в реабилитационном центре, где будет отвыкать от отца, чтобы его забрала к себе мать.

Что с этим всем делать, я не знаю. Лишить обоих родителей прав на воспитание сына? Так и детдом — так себе выход, но и с этими обиженными, мне очевидно, Ване хорошо точно не будет.

Источник: Лена Миро

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