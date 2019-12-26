Школьники Износковского района поедут на праздничные елки в Москву

Недавно нашумевший экотехнопарк «Калуга», подарит новогоднее настроение и положительные эмоции жителям Износковского района. Только украсили красивыми гирляндами 25 деревьев и фасадов зданий, компания инвестор «Профземресус», организовал детям поездку на елку в столицу. Стоит отметить, что дошколятам приготовили от Деда Мороза более 300 подарков.

Всего в Москву поедут более 320 детей. Мероприятия начнутся с 26 декабря. Для посещения будет открыва «Креплевская Елка» и «Елка Мэра» в Гостином дворе. Также возможность поводить хоровод вокруг главной елки страны, встречи со сказочными персонажами, масса интересных конкурсов, никого не оставят равнодушными, передает gazeta.ru

«Мы организовали детям поездку на елку, чтобы поднять им настроение к Новому году, организовали автобусы, которые утром забирают их от школ, — пояснила — куратор социальных программ «Профземресурса». — Также для них организовано питание прямо в автобусе, чтобы дорога до Москвы была максимально комфортной. Для безопасности ребят, чтобы никто не заблудился и не потерялся, вся группа получает специальные ярко-зеленые браслеты и бейджи с номером телефона старшего сопровождающего. А на каждых десять детишек есть один взрослый, отвечающий за них».

Детям, которые оказались в первой группе, уже получили сладкие подарки и поделились своими эмоциями о представлении.

Со слов шестиклассника, было много ярких спецэффектов, показывали разные фигуры, мероприятие транслировалось на экранах. Больше всего ему запомнились красивые картины из бумаги. Новогодняя сказка очень поучительная и интересная, про ученого и 2 учениках, которые искали Деда Мороза.

Нельзя не упомянуть о стремлении инвестора сделать Новогодние праздники красочными для жителей сел: Износки, Шанский Завод и Михали. В них были установлены и украшены елки.

Одним из главных приоритетов создателей крупнейшего в РФ экотехнопарка, является участие в развитии Износковского района.

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