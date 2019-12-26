Таролог Марианна Абравитова назвала причиной развода Пелагеи и Телегина поведение мужа

Марианна Абравитова, звёздный психолог и таролог, прокомментировала расставание певицы Пелагеи и её мужа Ивана Телегина после трёх лет совместной жизни в браке. По её мнению, к разрыву отношений привело поведение хоккеиста, который, можно сказать, не является семейным человеком в традиционном понимании этого слова, в отличие от его жены.

О том, что их брак больше существовать не может, пояснила сама исполнительница, разместив в Instagram соответствующий пост, но без указания причин. Журналисты сетевого издания «НьюИнформ» побеседовали с Марианной Абравитовой и спросили у неё о будущем эстрадной звезды. Таролог ответила, что в расставании пары виноват Иван Телегин, так как Пелагея по своей натуре является домашним человеком и она не стала бы разрушать свою семью «на ровном месте».

«Если бы супруг певицы нормально себя вёл, этот брак процветал бы на протяжении многих лет. Но развод с Иваном Телегиным для Пелагеи – это даже к лучшему. Не стоит терпеть такое поведение мужа, тем более что в будущем артистку ожидает удачное замужество и много детей», – считает таролог.

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