Таролог Марианна Абравитова назвала причиной развода Пелагеи и Телегина поведение мужа

Марианна Абравитова, звёздный психолог и таролог, прокомментировала расставание певицы Пелагеи и её мужа Ивана Телегина после трёх лет совместной жизни в браке. По её мнению, к разрыву отношений привело поведение хоккеиста, который, можно сказать, не является семейным человеком в традиционном понимании этого слова, в отличие от его жены.
О том, что их брак больше существовать не может, пояснила сама исполнительница, разместив в Instagram соответствующий пост, но без указания причин. Журналисты сетевого издания «НьюИнформ» побеседовали с Марианной Абравитовой и спросили у неё о будущем эстрадной звезды. Таролог ответила, что в расставании пары виноват Иван Телегин, так как Пелагея по своей натуре является домашним человеком и она не стала бы разрушать свою семью «на ровном месте».
«Если бы супруг певицы нормально себя вёл, этот брак процветал бы на протяжении многих лет. Но развод с Иваном Телегиным для Пелагеи – это даже к лучшему. Не стоит терпеть такое поведение мужа, тем более что в будущем артистку ожидает удачное замужество и много детей», – считает таролог.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: После Идлиба KFC добрался и до Рожавы. PS. Пост тестовый — написан через новое приложение ЖЖ для Андроида. Пишите как отображается с ПК и нет ли косяков — важно понимать, есть ли смысл в его использовании. Источник: Colonel Cassad
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «С ума сходят»: голая Успенская появилась на шоу Малахова в ванне с пеной / 14 декабря
- Наука: Острый перец притормозил активность мух и продлил им жизнь / 9 декабря
- Мнение: «Раскол в головах продолжается и сейчас» / 28 ноября
- Названы 35 моделей автомобилей, которые сняты с производства в 2019 году / 22 декабря
- Снежана Георгиева и Игорь Григорьев узнали у 20-летних, кем они себя видят в 2040-м / 13 декабря
- Скандалы: Как Сундуков-Валевский контракты с минздравом продавал / 25 ноября
- Мнение: Грозный ответ / 23 декабря
- «Обделен с рождения»: Семенович высказалась о сыне Шепелева / 24 ноября