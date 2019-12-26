Ольге Бузовой может грозить арест из-за невыплаченного штрафа за превышение скорости

26.12.2019, 19:30, Разное

«Поющая ведущая» Ольга Бузова несколько месяцев назад «попалась» на превышении скорости. Знаменитость до сих пор не заплатила положенный штраф, поэтому ей может грозить наказание в виде ареста на 15 суток.
Согласно действующему законодательству, в случае, если нарушитель не оплачивает штраф, сотрудники правоохранительных органов могут назначить ему наказание. Такая ситуация произошла с Ольгой Бузовой, которая в пределах населённого пункта превысила скорость и была уведомлена о выписанном штрафе. Поскольку певица не оплатила его, то теперь ей в виде наказания могут назначить 50-часовые общественные работы либо арест на 15 суток.

Как в итоге разрешится ситуация на данный момент остаётся неизвестным. Ольга Бузова в последнее время активно занимается подготовкой к Новому году, о чём рассказывает подписчикам в соцсети, а вот мнение относительно невыплаченного штрафа и превышения скорости пока не озвучивала.



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