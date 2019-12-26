В мире: Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает РФ — ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой «ЧВК Вагнера» воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности направить турецкие вооруженные силы в Ливию, если парламент Турции даст соответствующее разрешение. Об этом в четверг, 26 декабря информирует агентство Anadolu.

«Турция окажет любую необходимую помощь легитимным властям Ливии (Правительство национального согласия, ПНА, находящееся в Триполи — ВЗГЛЯД), ведущим борьбу с государственным переворотом и генералом (Халифой Хафтаром – ВЗГЛЯД), заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран», — сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре. А ведь считается, что именно Хафтара так или иначе поддерживает Россия. Иначе говоря, Эрдоган открыто заявляет, что готов идти против российских интересов в этом регионе.

По словам турецкого лидера, со стороны правительства Ливии такое обращение уже поступило и Турция примет соответствующие меры. Эрдоган выразил надежду, что первым вопросом зимней сессии парламента Турции станет законопроект об использовании турецких военных сил в Ливии, а соответствующий мандат будет одобрен 8–9 января. Чуть позже стало известно, что Турция действительно официально получила просьбу от ПНА (правительство Сараджа) о введении в Триполи турецких войск.

Накануне, 25 декабря, Эрдоган заявил, что на территории Ливии находятся 2 тысячи наемников из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. «Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5 тысяч наемников из Судана и 2 тысячи наемников из ЧВК Вагнера? Что они там делают?» — спросил турецкий лидер, призвав не допустить «ущемления прав наших братьев в Ливии». В скобках заметим, что само существование подобной частной военной компании никогда официально не подтверждалось, а само словосочетание «ЧВК Вагнера» превратилось в условное обозначение российских добровольцев, выполняющих военные задания за рубежом по частным заказам. Скорее всего, и Эрдоган имел в виду нечто подобное.

В понедельник-вторник в Москве побывала специальная делегация из Турции, в состав которой входили заместитель главы турецкого МИДа, заместитель главы национальной обороны, а также представители разведки. Официального коммюнике по результатам переговоров опубликовано не было, но считалось, что переговоры затрагивают ситуацию в сирийском Идлибе в первую очередь. Там быстро развивающееся наступление сирийской правительственной армии создает новую политическую ситуацию.

По данным газеты ВЗГЛЯД, на переговорах в Москве помимо Идлиба также обсуждались обстоятельства, которые могут возникнуть в результате введения турецких войск в Ливию, конкретно в Триполи. Может так произойти, что турецкие войска войдут в непосредственное соприкосновение с гражданами России, возможно, служащими в ЧВК. В самой Турции также изначально рассматривалась, по данным газеты ВЗГЛЯД, возможность введения в Триполи местных ЧВК, но в Турции такого понятия нет. Турецкая общественность была несколько удивлена заявлениями президента. Поэтому все будут дожидаться сессии парламента, которая санкционирует посылку регулярных войск (в неизвестном количестве и неизвестного состава) в Триполи.

Турецкую сторону очень беспокоит возможность наземного боестолкновения с российскими гражданами. Это считается крайне неприемлемым вариантом развития событий, и, возможно, встреча в Москве была посвящена поиску способов избежать этого. Ситуация вокруг Триполи неизбежно должна перерасти в наземные боестолкновения, к чему местные армии и группировки не готовы (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом). Для этого маршалу Хафтару и понадобилась помощь иностранных специалистов, среди которых есть и россияне. Ранее попытки захвата бывшей столицы Ливии не приводили к успеху именно из-за недостатка опыта у местных ополченцев. Сейчас может сложиться ситуация, при которой россияне столкнутся с сопротивлением турецкого спецназа, качество которого мы оценить не можем. Ранее у турецкого спецназа не было опыта такого рода боев. И сейчас турецкой стороне крайне важно избежать столкновения с россиянами, в том числе и по политическим соображениям.

Потери в этом случае будут восприняты как неприемлемые с обеих сторон.

У РФ и Турции есть Идлиб, в котором надо соблюдать дистанцию. Турция изначально должна была зачистить Идлиб самостоятельно, но оказалась неспособна к этому. Теперь это делается силами сирийской правительственной армии при поддержке российских ВКС. Перенос же противостояния уже в Северную Африку был бы и вовсе избыточным для и так сложных отношений Москвы и Анкары.

Есть основания полагать, что переговоры в Москве имели целью достичь договоренностей о чисто технических аспектах, которые позволили бы избежать прямого контакта российских ЧВК и турецкой армии в Триполи и вокруг него. Как этого достичь – отдельная история. Но точно известно, что с турецкой стороны нет никакого желания вступать в военную конфронтацию с россиянами. Причем еще и неизвестным исходом, учитывая слабый опыт турецких войск. Именно для этого и было необходимо присутствие в турецкой делегации представителей разведки и национальной безопасности.

С дипломатической точки зрения Москва осуждает возможную посылку турецких войск в Ливию. Это понятно: эскалация конфликта никому не нужна. С политической точки зрения вообще не совсем понятно, зачем Анкаре понадобилось таким образом вмешиваться в события в Ливии. Ранее они ограничивались продажей Сараджу беспилотников. Но теперь эпоха беспилотников прошла, и речь идет о сражении собственно за город. Физическое столкновение в Триполи к большим жертвам и разрушениям не приведет, но нарушать хрупкое равновесие между Москвой и Анкарой не хочется никому.

Президент Эрдоган заинтересован в посылке турецких войск за три моря, и объяснить это можно только государственными амбициями. Нефть как таковая сконцентрирована в основном в руках войск Хафтара, хотя у Сараджа имеется легитимное (санкционированное ООН) право на реализацию сырой нефти, которым Хафтар не обладает. Если дело только в нефти, то всегда можно договориться. Но, видимо, все-таки не в ней.

Правительство Турции полагает, что сейчас как раз тот самый исторический шанс, когда о Турции можно будет заявить, как о новом варианте Османской империи. Для этого и нужны такого рода операции, как высадка в Ливии.

Если бы у Турции были бы реальные возможности помочь правительству Сараджа путем посылки войск, то вряд ли бы потребовалось бы привозить в Москву влиятельную делегацию, чтоб договориться по принципу «давайте не стрелять в друг друга». Как реально этого достичь? На этом участке фронта наступает Вагнер, вы туда не ходите, а здесь обороняется турецкий спецназ, вы туда не стреляйте? Это технически возможно, но требует наличия очень громоздкого аппарата взаимодействия где-нибудь в Мисурате. Но и тогда кассета «Града» полетит не туда, куда надо — и кто тогда будет оправдываться? Политическая договоренность – это одно, а реализация такой сложной системы на практике – совсем другое дело.

Пока что есть еще примерно полмесяца, чтобы эти механизмы отработать. Если речь идет все-таки о захвате Триполи, то тогда все эти разговоры идут прахом. Если же мы говорим о какой-то форме раздела власти, то тогда российско-турецкое противостояние в Триполи может стать еще одним вариантом российско-турецкого сотрудничества. Но пока со стороны Анкары нет даже вербальных намеков на такого рода решение проблемы, говорят исключительно о военном решении.

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