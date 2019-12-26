Мнение: Про загадки

Загадок до нового года не будет, ничего не успеваю, сил нету.

А в 2020 году рубрика вернется, обещаю. С натсупающим вас!

Источник: Шакко

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