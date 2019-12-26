Мнение: Про загадки

Загадок до нового года не будет, ничего не успеваю, сил нету.
А в 2020 году рубрика вернется, обещаю. С натсупающим вас!
Источник: Шакко
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Последнее: Сестрам Хачатурян не будет продлеваться мера пресечения в виде запрета покидать дом в определенные часы, сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин. «Известно лишь, что судебного продления в виде запрета покидать место жительства с 21.00 мск до 07.00 мск утра не будет. Остальные запреты остаются до разрешения наших ходатайств об изменении меры пресечения и отмены […]
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