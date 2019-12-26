Мнение: Письмо: «Хотела приблизить встречу»

Про камбэк письмо.

Но такой… очень своеобразный.

Потому что герой — онежий онегин. Такие хорошие, слишком хорошие мужчины, требуют все-таки особенного отношения. Это не КСЖ.

drag_along

Уважаемая Эволюция, добрый день.

Пишу Вам в надежде на разбор. Наверно, для меня лучшее волшебство под Новый год – это если мое письмо попадет к Вам на разбор.

Мне 26 лет, три с половиной года назад я познакомилась с N. на СЗ. N. старше меня на 10 лет, из столицы, с квартирой и машиной. Я из простой провинциальной семьи. Из общего у нас только образование из престижных столичных вузов и профессии из смежных областей. На момент встречи у меня была пусть и скромная, но соответствующая моему опыту и образованию должность в международной компании. Это были мои первые отношения, не считая студенческих влюбленностей.

На следующий день после первой встречи он написал и сказал что хотел бы увидеть меня еще. Потом мы виделись еще несколько раз, в основном он рассказывал, про себя, про родственников, про работу, учил играть в шахматы. Я слушала, задавала много вопросов, что да как.

Мне было очень интересно, ему наверно по началу тоже было, а потом перестало. Он очень хорошо готовит, поэтому я как-то напросилась на борщ. Именно напросилась, потому что постепенно его инициатива стала спадать, и я печалилась и ничего не находила лучше, чем использовать щипцы. Он “позвал” на борщ, там же познакомилась с его братом и женой брата, которые тоже в гости пришли. А однажды мы гуляли по городу с ним и близким другом N., и после пришли к N. домой, друг ушел, ну а мы остались…

С тех пор мы время от времени виделись у N. дома, или он сам звал, или я выражала желание приехать; больше, конечно, я выражала инициативу. Он всегда что-то вкусное готовил, мы смотрели фильмы, или пробовали настойки, которые он собственноручно готовил из каких только можно представить ягод. В какой-то момент у меня появился ключ от его квартиры. Мне все время не хватало внимания, а он видимо устал от меня и моей настойчивости.

Перед тем как писать это письмо, просмотрела переписку с ним с самого начала и сама увидела, что вначале от него был спонтанный интерес и предложения увидеться и провести время, а впоследствии от своей нужды и жадности я постепенно скатилась к щипцам, а в самом конце и к скалкам.

(Она думает, что проблема была в том, что он не хотел, а она хотела. И надо было сидеть тихо и пассивно, втянув голову. Девушки, да не этим вы СЗ свою опускаете. Вам все время мало, вы недовольны, вы несчастны, вы кислы. Вот чем. Инициатива ваша никого не парит. Но вы ведь не просто инициативу проявляете, вы злитесь, что вам приходится это делать, вы беситесь, если в ответ на инициативу мужчина не проявляет свою. Вы все время голодные, и по сексу и по вниманию, и злые от этого. Вот почему вас сначала хочется видеть, а потом нет. Вот чем щипцы отличаются от шаров. Шаром вы удовольствие свое выражаете и радость, а щипцами недовольство и претензии. Понятно, друзья? Я во многих письмах вижу слепоту на эту тему)

К слову, с ним невозможно было поссориться. На щипцы он всегда отвечал что-то вроде “я тебя понял”, “я постараюсь” или “я старый солдат, я не знаю слов любви”, а потом вообще “я устал, не сегодня”, “я заболел” или “надо помочь маме”. По неразумности, разумеется, я ничего не могла сделать с собой кроме того чтобы щипцевать еще больше и потом вообще дойти до скалок, насколько я понимаю это сейчас. Помню, как однажды прямо физически ощутила, что он как-то отстранился и закрылся, но никак не смогла справиться со своей нуждой.

(Это не нужда! Это злость, что вам смеют не дать. Вот от чего скалки. Не от нужды как таковой, а от претензий, что если уж вам надо и вы это выразили, то не дать — это преступление со стороны мужчины. Вот что делает вас такими отталкивающими. Грандиозность и жажда власти)

Однажды он встал пораньше, чтобы приготовить еду, чтобы я могла взять его с собой на работу на обед. Приготовил, а я с утра спросонья забыла пакет, который он собрал. На это только сказал “Ну вот”. После этого я прямо чувствовала, как он отдаляется, закрывается. Пыталась после этого как-то исправиться, привезла продукты, но все безуспешно.

(При чем тут продукты? Она совсем не умеет заглаживать такие косяки, она наверняка пыталась компенсировать это так, будто он ждал оплаты, а не ее радости)

Постепенно он перестал писать вообще, на мои сообщения отвечал односложно. Я понимала, что это конец, но писала еще какое-то время с большим количеством щипцов и скалок; больше, наверно, в состоянии паники. Он отвечал, но односложно. После того как однажды не ответил, я запретила себе писать ему вообще. Далось мне это с трудом.

(Скорее всего, мужчина сделал вывод, что эта девушка все время несчастна и недовольна, все время страдает и ругает его за что-то, а он не может ничего с этим поделать. Ну и закрылся в себе. Наверное она и обижала его в разборках, но не замечала, поскольку была сфокусирована на своей боли. Боли от того, что ее не любят так, как ей хочется)

После прекращения общения прошел год, я за это время старалась отвлечься, писала диссертацию, работала, буквально заставляла себя сидеть и работать допоздна, тренировалась в зале вдвое больше прежнего, пыталась вырастить в себе равнодушие к нему.

Видимо, не особо получилось у меня. Может быть, и сил у меня тогда на это достаточных не было. Через год я увидела случайно его новую аватарку в ватсапе и зачем-то написала и спросила как дела, он предложил встретиться. Встретились в кафе, рассказывал про путешествия, как живет и какие изменения на работе. А я в это же время участвовала в отборе и получила грант на обучение и получение магистерской степени в Америке. Когда узнал, что я дописываю диссертацию в родном вузе и скоро уезжаю в Америку, сказал, что я могу писать диссертацию, например, у него дома, пока он приготовит что-нибудь вкусное. Еще попросил взять его с собой на тренировку, что хочет начать заниматься физкультурой. Я на это ничего не отвечала. Я тогда подумала, что он от меня, можно сказать, отказался тогда, а сейчас я приеду спокойно снова как ни в чем ни бывало…

(Он сделал шаги в ответ на ее маленький шаг, а на нее нахлынули обиды. Хотя он не бросал ее, просто свел общение на нет, когда оно стало очень конфликтным и напряжным для обоих)

И еще по поводу тренировок, я знаю только как самой тренироваться, опыта других тренировать у меня нет, не говоря уже о таком сложном вопросе как постановка техники. Хотя, наверняка, накормила свою корону этим (или пополнила шкатулку), раз до сих пор вспоминаю. После этой встречи разошлись и больше не виделись.

Буквально за несколько дней до отъезда в Америку мне пришел от него запрос в ФБ, я не добавила (удалила я его еще давно, когда перестали общаться). Потом перед самым отъездом пришел запрос в Инстаграме (как он узнал, что я уезжаю именно в эту неделю?), я его вообще заблокировала. Подумала, что вот я буду так далеко, а он будет, можно сказать, «подсматривать» за моей жизнью в Инстаграме (учитывая, что у самого ни одной фотки в Интстаграме).

Я уехала в Америку и до сих пор здесь. В самом разгаре учебы, на третий месяц пребывания в Америке, он написал мне «Привет)». Я на это ничего не ответила, точнее написала сама через три месяца (наверняка, не стоило этого делать), он перезвонил, разговаривали недолго, в основном про изменения, у кого-что. В конце спросил «Ну так значит я могу тебе время от времени звонить?». Я ответила «Ну не знаю, это уж ты сам решай». Он не звонил.

Еще через полгода, когда закончилась моя учеба, но я осталась в Америке в поиске работы-стажировки (учебная виза это позволяет, я решила воспользоваться), я написала ему сама и спросила как дела (опять же, сейчас думаю, не стоило писать). Он перезвонил, опять разговаривали про изменения в жизни. Наверно, не нужно было разговаривать, но что сейчас поделаешь. Попросила у него профессионального совета, ответил обстоятельно, как мне кажется.

На его расспросы о том что я да как, я отвечала очень мутно, типа “сложно сказать, сама толком не знаю, что будущее готовит”. На это спросил не расслабилась ли я там, я сказала «ну ты что, как раз наоборот напряглась». Спрашивал когда я все-таки вернусь в Россию и какие дальнейшие планы. У меня на тот момент четкого понимания не было у самой, хотелось очень поработать немного и получить опыт в Америке, поэтому на все вопросы отвечала как-то расплывчато и неясно, дескать пока сама не знаю. Сказал, что по его новой работе, возможно есть позиция для такого специалиста как я. Я сказала, что как так обсуждать-то, вроде не по телефону такое обсуждается. Спросил “то есть ты хочешь сказать, что кому-то из нас придется приехать?”. Я сказала, что ничего не хочу сказать. Сказал, у него новая должность в другой стране, потому что его туда отправили, поскольку “у него нет жены и дескать может спокойно путешествовать в другую страну часто”. Сказал, что его новая должность скорее всего не закрывает доступ к американской визе, и ее скорее всего ему дадут.

Я нашла стажировку, и через два месяца после этого разговора он мне написал и был такой диалог. В принципе, до этого диалога я чувствовала себя спокойно, но после почему-то опять стала думать в его сторону:

N.: Привет) как твои дела? Ты в итоге будешь возвращаться?)»

Я: Привет! Я вполне) Да, конечно, буду. Виза позволяет пройти здесь оплачиваемую стажировку, поэтому я задержусь ради нее. Это будет хороший опыт. Как твои дела? Ты в X. или Y.? И надолго?

К: Я две недели еще в X. Я 50/50 X. – Y.

Я: Поняла. Полномочия согласовали?) И с твоими полномочиями американскую визу дают?)

N.: Надеюсь, что дадут визу) А так все согласовали. Осталось официальное оформление.

Потом еще через два месяца я написала сама. Я думаю, этого не стоило делать, но что теперь поделаешь. Спросила как у него там с новой должностью, можно ли поздравлять с официальным назначением. Он меня спросил как я и когда вернусь. Дальше был такой диалог:

Я: Я в порядке, работаю, скоро домой.

N.: Когда)

Я: Будешь ждать?))

N.: Да)

Я: После нг ориентировочно)

N.: Отлично)

И вот теперь, через полтора месяца, от него пришло “С наступающим!) Как ты?”

Уважаемая Эволюция, я не знаю, что на это ответить, и как нужно себя вести. Я возвращаюсь в Россию только в марте, потому что готовлюсь и буду сдавать американский экзамен на подтверждение моей квалификации Америке. Не знаю, зачем я сказала ему, что возвращаюсь после нового года. Наверно, хотела приблизить встречу.

Я по-прежнему испытываю к нему сильную симпатию, и я была бы рада встретиться, когда приеду обратно в Россию. Но с другой стороны, это именно он был инициатором прекращения отношений тогда. Разумеется, этому способствовали мои щипцы, скалки, и неразумное поведение, но все же. Нужно ли отвечать сдержанно или нужно наоборот показать открытость, я не понимаю.

(Автор, ну покажите открытость этому онегину, закрытость с ним ничего вам не даст. Попробуйте быть щедрой, но не мучить его никакими претензиями, и посмотрите, повеселеет ли он. Вкладывайтесь в отношения, а не вытягивайте из него. Друзья, сможете автору отличия описать?)

Мне кажется, что сейчас я гораздо устойчивей, но возможно, это только кажется. Я очень переживаю, что все эти рассуждения опять захватят мои мысли, и у меня не хватит сил их от себя отгонять и концентрироваться на том, что действительно важно. И я не знаю, как правильно себя настроить, вне зависимости от того, как сложится диалог или возможная будущая встреча.

(Никак не настраивайте, просто уберите все обиды, все щипцы, все предосторожности. Но и ожидания все тоже уберите. Учитесь спонтанности)

Спасибо Вам за блог, и что он есть в открытом доступе. Я участвовала в тесте №13 про локус и фокус, набрала 55,4. Это был невероятный опыт.

Я отправила Вам посильную для меня благодарность в сумме стоимости учебного пособия профессора, по которому мы постигали науку здесь в Америке. И поздравляю Вас с наступающим 2020 годом!

С благодарностью,

Е.

Источник: Эволюция

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