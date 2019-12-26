В Башкирии семиклассник избил сверстника и сломал ему позвоночник

В Башкирии правоохрнители начали расследование по подозрению школьника в избиении своего сверстника в школе. По предварительным данным, мальчик избил пострадавшего и сломал ему позвоночник.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей, в одном из учебных заведений на уроке физкультуры произошла драка между двумя учениками седьмого класса. Родители одного из участников потасовки обратились в полицию, рассказав, что ребенка постоянно избивали и гнобили одноклассники, а после последней драки он и вовсе может на всю жизнь остаться инвалидом.

Расследованием происшествия занялся Следственный комитет республики, сейчас ведомство проводит доследственную проверку. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.

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