Недавно украинский депутат Алексей Устенок заявил, что причиной присоединения Крыма к РФ стал так называемый «языковой закон». Юрий Гемпель, возглавляющий в крымском парламенте комитет по международным отношениям, считает, что данный закон был лишь «одной из причин», а истинная – в ментальных и культурных связях жителей полуострова с россиянами.

Гемпель говорит, что население Крыма давно было настроено на выход из состава Украины и присоединение к России. Он заметил, что жители полуострова исторически, культурно и ментально теснее связаны не с украинцами, а с россиянами, поэтому события 2014 года лишь подтолкнули к более активным действиям. В частности, это касается итогов проведённого народного референдума, в результате которого Республика Крым стала субъектом Российской Федерации.

Представитель парламента Крыма уверен, что для Киева полуостров утерян навсегда и о возвращении речь не идёт. По мнению Гемпеля, «началом конца» действительно стало ущемление на законодательном уровне родного для большинства крымчан русского языка, которое усугубилось «попранием памяти героев ВОВ» и дальнейшими событиями на Украине.

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