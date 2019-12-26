Синоптики прогнозируют на Новый год в Москве мороз и снегопад

26.12.2019, 19:21, Разное

Синоптики погодного центра «Фобос» рассказали о погоде в Москве на 28-31 декабря. Согласно прогнозам специалистов, жителей столицы ожидает настоящий Новый год – с морозом и снегом.
Начиная с четверга, 26 декабря, температура воздуха в столице начнёт снижаться. Ближе к выходным плюсовые показатели сменяться морозом, а 31 декабря прогнозируется до -5˚C. С 28 декабря в Москве ожидаются осадки в виде снега. В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы погода порадует сильным снегопадом.

Если москвичи только ожидают снега, то во многих других регионах РФ его в избытке. По данным синоптиков, больше всего осадков выпало в азиатской части страны, а на Урале, по словам главы Гидрометцентра, его просто «невероятное количество».



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