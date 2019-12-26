Историк Адамски: Высказывания Путина о Польше – личная месть за то, что его не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Польша накануне Второй мировой войны действовала в сговоре с нацистской Германией, – это его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил польский историк Лукаш Адамски.

«Я думаю, высказывания Путина о Польше – это своеобразная личная месть. Он мстит за мнимые оскорбления со стороны Польши, которая не пригласила его на годовщину начала Второй мировой войны. А теперь не захотела приглашать его на памятные мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц. Поэтому он отправится в Иерусалиме, где также будет отмечаться эта годовщина освобождения узников Аушвица. Не позвали Путина, потому что он не вынес уроков из истории Второй мировой войны. Польша не захотела звать человека, который отвечает за агрессию на соседние страны и нарушает международное право», – отметил Адамски.

По его словам, РФ ведет информационную войну, искажая историю Польши.

«Как видим, российская пропаганда распространяет фейки не только об Украине, но и о Польше. В этом плане – мы с вами в одной лодке. Россия прибегает к информационной войне, направленной на искажение польской истории. Она стремится показать Польшу как страну, которая сотрудничала с [лидером нацистской Германии Адольфом] Гитлером и разделяет ответственность за начало войны. РФ хочет обвинить Польшу в причастности к началу Второй мировой и Холокосту. Но это все ложь. Надо сказать, что за этой информационной войной стоит не только Путин. По сути, это скоординированная акция всех российских органов власти. Например, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин вообще потребовал от Польши извинений за начало Второй мировой войны. Дело в том, что не так давно была принята резолюция Европарламента с тезисом о соучастии России. И российский режим это воспринял как оскорбление. Этот документ ударил по главному мифу Кремля. Для путинской России Вторая мировая война, которую там называют Великой отечественной, – как религия. По сути, это ось исторической памяти россиян. Они вроде и соглашаются, что в СССР были и плохие вещи, но они же «победили фашизм», – сказал историк.

Он подчеркнул, что Путин продвигает лживую интерпретацию истории Второй мировой войны.

«Правда заключается в том, что Польша стала жертвой двух тоталитарных режимов – СССР и Германии. [Советский диктатор Иосиф] Сталин был партнером Гитлера в его стремлении уничтожить мир в Европе. Страны Восточной Европы, в том числе Польша, своей историей показывают, что интерпретация истории, которую продвигает Путин, – вранье. Российская пропаганда уже много лет пытается оправдать пакт Молотова –Риббентропа. Теперь основная идея показать этот пакт, как один из множества документов, которые были подписаны европейскими странами. И это правда, было много документов о недопустимости агрессии. Однако, в отличие от них, пакт Риббентропа – Молотова содержал секретный протокол и, по сути, был пактом об агрессии. Польша дольше всех воевала против Гитлера. У нее не было коллаборантского правительства. При этом в Польше пытались спасти как можно больше евреев. А пропаганда РФ сейчас делает из нее антисемитскую страну», – резюмировал Адамски.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

Договор о ненападении известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили подписи под документом. В тайном приложении к соглашению стороны договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что послужило началом Второй мировой войны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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