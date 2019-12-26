Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится 29 декабря – СМИ

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится 29 декабря. Об этом 26 декабря сообщило российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, знающих о содержании переговоров.

Собеседники отмечают, что обмен пройдет по формуле «всех установленных на всех установленных».

По словам одного из источников, на сегодняшний день дата не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться.

Источник российского агентства «Интерфакс» в группе по организации минских переговоров также утверждает, что обмен состоится 29 декабря.

По его словам, во время последней видеоконференции участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о гибкой формуле обмена, так как некоторые удерживаемые лица с обоих сторон отказываются участвовать в процессе.

Прежде чем приступить к процедуре обмена, 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ, утверждает собеседник агентства.

Он заявляет, что, возможно, удастся обменять в общей сложности «чуть более 200 человек», хотя ранее предполагалась обменять порядка 300 человек.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

«Коммерсантъ» сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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