Мнение: Главные достижения российской «оборонки» 2019 года

ТАСС — о том, чем запомнился этот год, какие достижения и разработки военно-промышленного комплекса уже есть в российской армии, а какие в будущем усилят мощь страны

В армии России достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года.

Поступление более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%, а уровень оснащенности в ядерной триаде достиг 82%. Действовавшие ранее образцы техники во всех видах и родах войск последовательно заменяются на современные. Так, все бригады Сухопутных войск полностью перевооружены на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Ударный беспилотник «Охотник», гиперзвуковая ракета «Циркон», лазер «Пересвет», ракетный комплекс «Авангард» и пистолет «Удав» можно назвать настоящими оборонными «премьерами» этого года. Об одних много писали и говорили, другие показали впервые и даже приняли на вооружение. Интерес к этим перспективным разработкам нашей «оборонки» в текущем году был огромный и еще долго не пропадет.

Явное превосходство

Стратегические ядерные силы России пополнились принципиально новыми ударными системами.

Лазерные комплексы «Пересвет» с 1 декабря встали на боевое дежурство для прикрытия подвижных грунтовых ракетных комплексов в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН. Это первый российский боевой комплекс на новых физических принципах, о создании которого впервые рассказал Владимир Путин в марте 2018 года. Подробная информация об этом лазере засекречена.

Завершено создание ракетного комплекса «Авангард» с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Первый ракетный полк РВСН, вооруженный этим комплексом, в конце декабря также заступил на боевое дежурство.

На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более

Владимир Путин

президент России

Су-57 и «Охотник»

Шумиха в прессе вокруг этих новых образцов авиатехники была весь год. Сначала в СМИ «просочились» первые фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник» (разработчик — ПАО «Сухой»), предположительно сделанные на аэродроме, затем заговорили про его первый полет, который продолжался более 20 минут. Эти кадры потом официально опубликовало Минобороны РФ.

Затем интерес к нему «подогрел» первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. Было отработано взаимодействие между «Охотником» и Су-57 «по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения».

Однако если испытания «Охотника» будут идти еще достаточно долго (планируется начать его серийные поставки в войска в 2025 году), то Су-57 с 2020 года начнет пополнять авиачасти ВКС РФ. Контракт на поставку первых двух машин был подписан в 2018-м. И планировалось, что первый военные получат до конца этого года.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что произошедшая авиакатастрофа Су-57 в Хабаровском крае вряд ли как-то повлияет на темпы производства этих самолетов — до конца 2027 года ВКС должны получить 76 машин, которыми будут оснащены три авиационных полка.

На сегодняшний день Су-57 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. Обладает всеми характеристиками, присущими машине пятого поколения. Сочетает в себе прорывные технологии как в авиастроении, так и в области программного обеспечения, развивая новые возможности истребителя и оказывая интеллектуальную поддержку пилоту

Александр Михайлов

руководитель Бюро военно-политического анализа

Стало также известно, что Су-57 повторно испытали в Сирии, где были успешно выполнены все запланированные задачи. Там же на нем испытывались новые виды ракет и бомб.

Долгожданный «Ил»

Этот самолет очень ждали. Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года. Первый образец легкого транспортника впервые поднялся в воздух 30 марта на аэродроме в Воронеже.

Занимавший тогда пост генерального директора ПАО «Ил» Алексей Рогозин сказал, что «Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период». Он будет помогать в решении многих задач как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе.

100% его узлов и агрегатов — российского производства, большая часть из них создана предприятиями госкорпорации «Ростех». Так, заводом «ОДК-Климов» для него специально разработаны турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ, которые также будут в будущем работать на региональном самолете Ил-114.

На сегодняшний день перед ПАО «Ил» стоят серьезные задачи по проведению всех летных испытаний и подготовке к серийному производству этой машины. Ведь этот легкий транспортник должен прийти на замену устаревшим машинам семейства «Ан». Потребность в «Илах» военное ведомство оценивает в 100 единиц.

Обновление «Белого лебедя»

Воздушная компонента ядерной триады будет усиливаться. В этом году было официально объявлено, что началось серийное производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М. В ближайшие годы они начнут поступать на вооружение дальней авиации ВКС РФ.

В конце ноября стало известно, что первый модернизированный Ту-160М собран и передан на испытания, которые пройдут на площадке Казанского авиационного завода им. Горбунова (в составе ПАО «Туполев»). Его ожидают в войсках в 2021 году.

Эта машина была создана в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160, которые за особую грацию стали называть «Белыми лебедями». «Электронная «начинка» нового ракетоносца серьезно отличается от предшественника. Вследствие глубокой модернизации эффективность Ту-160М увеличивается на 60%, — говорит руководитель Бюро военно-политического анализа. — Кроме того, машина получила новейшую бортовую систему управления и навигационную систему. Также оборудован бортовой РЛС и комплексом радиоэлектронной борьбы. Значительно усилилась и боевая мощь».

Объединение «Ми» и «Ка»

Стало известно, что два крупнейших разработчика вертолетов России конструкторские бюро (КБ) «Миль» и «Камов» решено к 2022 году объединить в единую структуру — Национальный центр вертолетостроения.

Такая новость в СМИ вызвала шквал критики в адрес холдинга «Вертолеты России». Однако в пресс-службе заверили, что две знаменитые конструкторские школы сохранят и оставят их имена в названии: «Ми» и «Ка» являются синонимами надежности, безотказности, высоких летно-технических характеристик.

Объединение, по мнению специалистов и экспертов, должно привести не только к необходимой оптимизации компаний, но и усилить позиции на мировом рынке.

2019-й порадовал вертолетным дебютом — на МАКС был показан опытный образец транспортно-десантного Ми-38Т, созданного на базе сертифицированного гражданского вертолета. Он может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также в качестве поисково-спасательной машины. Примечательно, что это единственный в мире вертолет, способный подниматься на высоту самолетов. Две машины уже направлены в войска.

Дебютировал на МАКС-2019 и модернизированный Ми-26Т2В — самый грузоподъемный в мире вертолет, который производит завод «Роствертол». Сообщалось, что Минобороны намерено приобрести десять машин в новом облике.

«На сегодняшний день опытный образец Ми-26Т2В успешно завершил предварительные заводские испытания, что позволило нам приступить к программе государственных совместных испытаний, которые продлятся весь 2020 год», — сказал глава вертолетного холдинга Андрей Богинский.

Российско-турецкий «Триумф»

Это событие года, пожалуй, стало главным в сфере военно-технического сотрудничества, и шумиха вокруг него только разрасталась.

Покупка Турцией у России зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф» — камень преткновения в отношениях Анкары и Вашингтона. Еще с лета США угрожают санкциями из-за этой сделки. Это «клин» во всю внутреннюю архитектуру НАТО, считает эксперт. «США слишком долго тянули с поставками Турции систем ПРО типа «Патриот», и после поддержанной Вашингтоном попытки госпереворота в Турции власти страны еще больше убедились в несовершенстве коллективной системы защиты членов альянса и «обернулись» к российскому ОПК, — говорит Михайлов. — Негативная реакция США на решение Анкары также привела к отказу от поставок им истребителей пятого поколения F-35″.

«Вашингтон решил, что таким образом «накажет» Эрдогана, однако тем самым США еще больше поставили под сомнение наличие централизованного управления в НАТО. И теперь Турция на полном серьезе изучает предложения России по обновлению своего авиапарка», — добавляет эксперт.

Несмотря ни на что Анкара получила С-400, контракт по которым предусматривал поставку четырех дивизионов на сумму около $2,5 млрд. И теперь в Турции присматриваются к истребителю Су-35, тактико-технические характеристики которого внимательно начали изучать еще в сентябре на выставке «Технофест» в Стамбуле.

Дискуссии о возможной покупке самолетов активизировались после визита Эрдогана в Москву 27 августа, когда во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. Турецкий лидер заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и даже Су-57Э, который впервые в этом году представили в экспортном исполнении.

Продолжение этой российско-турецко-американской истории точно придется ждать в 2020 году.

Вертолетоносцы, «Варшавянки» и «Циркон»

Много событий, новостей и заявлений в этом году было и по Военном-морскому флоту (ВМФ). Полным ходом идет его обновление. Так, Тихоокеанскому флоту была передана первая дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 «Варшавянка». Вторая — «Волхов» — спущена на воду в Санкт-Петербурге.

Всего на «Адмиралтейских верфях» для дальневосточных рубежей страны будет построено их шесть. Рассматривается вопрос строительства этих субмарин и для Балтийского флота. Сейчас «Варшавянки» (тоже шесть лодок) находятся в составе Черноморского флота и уже не раз показали свои возможности в боевых условиях.

Увеличится на флоте и количество кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Отвечая на вопрос о переоснащении всех боевых кораблей ВМФ ракетами «Калибр» и «Циркон», президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил: «Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали».

Носителями «Цирконов» станут корабли и подводные лодки, которые в настоящее время имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр» или «Оникс». Сообщалось о планах развернуть «Цирконы» на проходящих модернизацию фрегате «Маршал Шапошников» и многоцелевой атомной подводной лодке проекта 949А «Иркутск», а также корвете «Гремящий». Известно, что уже разрабатывается наземный вариант этой гиперзвуковой ракеты.

В госпрограмму вооружения внесено создание для ВМФ вертолетоносцев (универсальных десантных кораблей). О планах весной 2020 года заложить первые два на судостроительном заводе «Залив» в Керчи стало известно в сентябре. Их водоизмещение составит 25 тыс. тонн, они смогут нести не более 20 тяжелых вертолетов, получат доковую камеру для десантных катеров и будут способны перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты (около 900 человек) каждый.

Также уже прозвучало заявление, что холдинг «Вертолеты России» готов полностью обеспечить авиакрылом будущие вертолетоносцы ВМФ, в перспективе — даже «Миногой» (эскизно-техническое проектирование нового палубного вертолета уже завершено).

Смена калибра

В начале года все узнали про пистолет «Удав». Спустя полгода сообщили, что он прошел государственные испытания и начал поставляться в войска.

«Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах от –50 °C до +70 °C, что делает его пригодным для применения всеми родами войск», — сообщал индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

Вместимость магазина «Удава» находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов. Оружие использует мощные российские патроны калибра 9×21 мм, что позволяет пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм. Кстати, его создание в ЦНИИточмаш в общей сложности составило пять лет, а конструктору пистолета Ивану Козлову всего лишь 26 лет.

Теперь вопрос замены пистолета Макарова (ПМ), считающегося еще со времен СССР основным армейским пистолетом, с повестки дня будет окончательно снят.

Несмотря на такое обилие перспективных разработок и поставок новых образцов техники и вооружения в войска, военный бюджет России в 2020 году упадет на девятое место в мире, в то время как в этом году он находился на восьмом, в 2018-м — на седьмом. Тем не менее набранные темпы перевооружения армии сохранятся.

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Источник: Конт

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