Мнение: Впервые за 10 лет все запуски Роскосмоса оказались успешными

В 2019 году, впервые за 10 лет, все запуски «Роскосмоса» оказались успешными. Госкорпорация за год совершила 24 запуска. С 2010 по 2018 год от одного до трёх пусков были неуспешными.
До 2019 года, последним безаварийным годом был 2009. Тогда Роскосмос осуществил 32 запуска.
Однако план в 45 пусков (вместе с военными пусками) выполнен не будет. А именно про это говорил Рогозин в начале года.
«В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — сказал тогда Рогозин.
В результате запусков будет в районе 40.
"Роскосмос" в 2018 году по российским стандартам бухгалтерского учета получила чистую прибыль в размере 9,712 миллиарда рублей, увеличив показатель более чем в два раза по сравнению с 2017 годом. При этом в 2019 году Рогозин обещал Путину "в пять раз увеличить чистую консолидированную прибыль» по сравнению с 2018 годом.
При этом одним из значимых событий был вывод в космос космической обсерватории "Спектр-РГ". По сообщению «Роскосмоса», оба телескопа на борту обсерватории успешно прошли этап тестирования оборудования и ведут наблюдения в рамках калибровок и ранней научной программы.
Однако все, что связанно с запусками с Восточного, модулей МКС и "зоопарком" новых ракет, которые успевают по несколько раз принимать и отменять еще на уровне проектов удручает. Так, долгое время дальше проектов ничего и не двигается.
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Источник: Конт
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