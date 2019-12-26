В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус, в результате аварии пострадали люди, сообщили в региональном МЧС.

Происшествие случилось на 356 километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта. Ярлукино Становлянского района, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Авария произошла в результате нарушения ПДД, на место отправились несколько групп спасателей.

Сколько человек пострадало, и в каком они состоянии, не уточняется.

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