В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус, в результате аварии пострадали люди, сообщили в региональном МЧС.
Происшествие случилось на 356 километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта. Ярлукино Становлянского района, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Авария произошла в результате нарушения ПДД, на место отправились несколько групп спасателей.
Сколько человек пострадало, и в каком они состоянии, не уточняется.
В субботу грузовой автомобиль устроил ДТП с пятью легковыми машинами в Ленинградской области, погибли два человека.
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