В Таллине открыли монумент в честь советских воинов

В Таллине в четверг прошло открытие памятника советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам фашистов, сообщило посольство Росси в Эстонии.

«Расположенный на перекрестке ул. Вальдеку и Вильяндиского шоссе монумент был открыт после проведенного при финансовой поддержке посольства РФ в Эстонии капитального ремонта», – сообщили в дипмиссии, передает ТАСС.

Памятник поставили на месте танкового рва, куда нацисты во время оккупации города скидывали тела расстрелянных. Поисковики сообщали, что в этом месте лежат останки более 1,5 жертв.

«Перед собравшимися выступил советник-посланник посольства РФ в Эстонии Сергей Налобин, который отметил важность работы по уходу за советскими воинскими захоронениями для сохранения памяти о победе над фашизмом», – отметили в посольстве.

Сотрудники дипмиссии, военный атташе РФ в Эстонии Андрей Бережной, участники ветеранских и поисковых организаций возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, в начале декабря у нескольких памятников в Таллине прошла церемония в честь Неизвестного солдата.

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