Четырех подозреваемых в захвате здания милиции в Маруполе в мае 2014 года готовят на обмен – адвокат

Четрыех подозреваемых по делу о захвате городского отделения милиции в Мариуполе – Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова – готовят для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. Об этом адвокат боевиков Виталий Омельченко сообщил в комментарии «Громадському» 26 декабря.

По словам Омельченко, они включены в списки на обмен.

Как сообщает местное издание 0629.com, сегодня Жовтневый районный суд Мариуполя изменил меру пресечения для всех четырех подозреваемых – их выпустили из-под стражи под личное обязательство.

Правоохранители сообщили журналистам, что подозреваемых доставили в Государственную криминальную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена.

9 мая 2014 года вооруженные сепаратисты напали на городское отделение милиции в Мариуполе. Здание полностью сгорело. Погибли пятеро украинских силовиков, среди них – начальник ГАИ Мариуполя Виктор Саенко. Нападение было отражено после того, как в город вошла техника Вооруженных сил Украины.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пишут, что «московская мэрия уже потратила 200 млн. рублей на уборку снега». И там еще видео в разделе «Интересная Москва» — едет по шоссе Энтузиастов снегоуборочный комбайн, загребает как бы «снег», рядом едет натуральный КАМАЗ, как бы подставляет кузов для того, чтобы принимать этот несуществующий «снег» — в общем, работа кипит! Жаль, не знаю, как […]