Опубликовано видео с места подрыва автомобиля главы района Воронежской области

Следственный комитет опубликовал видео с места подрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, в результате которого он пострадал.
На кадрах видны повреждения автомобиля Фролова, показана работа следователей. Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.
Ранее стало известно, что на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова совершили покушение – он пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.
Следователи рассматривают в качестве мотивов для преступления служебную деятельность чиновника, возбуждено уголовное дело.
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