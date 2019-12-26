Ольга Орлова рассказала, что Дмитрий Шепелев не дает ей видеться с крестником

Дмитрий Шепелев не разрешает видеть сына Ольге Орловой, крестной малыша. Певица и телеведущая эмоционально отреагировала на подобную выходку телеведущего.
Ольга Орлова приняла участие в YouTube-шоу Елены Сажиной (Балабановой) «Алена, блин». В ходе программы звезда ответила на самые разные вопросы относительно жизни и творчества. Певица пояснила о своих отношениях с умершей Жанной Фриске и ее семьей. Так, известно, что супруг Фриске Дмитрий Шепелев препятствует общению сына Платона с Орловой, являющейся мальчику крестной матерью. Экс-участница группы «Блестящие» очень эмоционально высказалась о таком поведении телеведущего, не удержавшись даже от нецензурной брани в отношении него. Кроме того, звезда пояснила о нежелании принимать участие в происходящих сейчас конфликтах родственников Фриске. Причем, как отмечает сама певица, ей не хотелось бы, чтобы Платон когда-либо мог услышать из ее уст нелестные высказывания об отце. К слову, Орлова уже около двух лет не видела своего крестника.
Все контакты были прерваны Шепелевым сразу после смерти супруги, хотя до этого родственники общались без каких-либо проблем. Сейчас же все попытки Орловой встретиться с сыном ее подруги Шепелевым игнорируются. Причиной тому звезда считает поддержку, которую она оказывала Жанне Фриске и ее родне. Артистка пояснила о случайной встрече с телеведущим на отдыхе в Италии. Невзирая на попытки помириться, Шепелев попросту отказался разговаривать с ней. Со слов Орловой, услышав эту фразу, она вспомнила все совместные с Фриске годы. После предложения ведущей «Алена, блин» обратится к Шепелеву напрямую и пожестче Орлова ответила, что супругу Жанны Фриске все равно, не побоявшись использовать при этом нецензурные слова.
Память об умершей подруге Орлова считает «святой вещью», а невозможность видеть крестника для нее болезненна. По признанию певицы, она не претендует на что-то сверхъестественное и была бы рада даже 10-минутным встречам, а также возможности радовать Платона подарками. Стоит отметить, что ранее Шепелев высказал ряд обвинений в адрес отца Жанны Фриске. Так, отвечая на вопросы Ксении Собчак, он заявил, что Владимир Фриске присвоил деньги своей дочери, а также угрожал ему. Между тем, сам Владимир Борисович винит телеведущего в том, что он не любил супругу, а сейчас не позволяет родственникам увидеть Платона.
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