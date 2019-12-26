Эксперты назвали самый популярный в России смартфон

Эксперты одной из торговых сетей РФ изучили отечественный рынок смартфонов. Специалисты опубликовали итоги исследования покупательских симпатий, назвав самый популярный в стране «умный» телефон в 2019 году.

Как оказалось, в уходящем году наибольшим спросом пользовались устройства в ценовом сегменте от 10 до 20 тысяч рублей, а также флагманы стоимостью свыше 50 тысяч. При этом обычно покупки совершались на сумму больше показателей прошлого, 2018 года, на 6%, в среднем — 16,5 тысячи рублей. Чаще всего покупали россияне смартфон Galaxy A50 от Samsung. Также в десятку лучших попали аппараты компаний Apple, Xiaomi, Huawei и ее суббренда Honor.

Что же до технических характеристик, то отечественный покупатель предпочитал в 2019 году как минимум 128 гигабайт флэш-памяти и дисплей диагональю не меньше 6 дюймов. Самыми востребованными камерами стали матрицы от 16-мегапиксельных модулей. Также выбирали соотечественники двухсимочные смартфоны (90% приобретенных девайсов), с четвертым поколением связи и с минимальными рамками.

В то же время, согласно исследованиям популярности смартфонов во всем мире, первенство также у гаджетов южнокорейской Samsung, аппаратов A10 и A50 популярной линейки Galaxy.

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