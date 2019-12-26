В Стерлитамаке водитель «девятки» врезался в пассажирский автобус

26.12.2019, 19:04, Разное

В Башкирии водитель легкового автомобиля не мог справиться с управлением, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом, сообщают правоохранители. Инцидент с участием «девятки» произошел в Стерлитамаке, подробности устанавливаются.
Инцидент произошел сегодня днем на улице Гоголя в районе бывшего машзавода. Пассажирский автобус НефАЗ без пассажиров и ВАЗ 2109 столкнулись, предположительно, по вине водителя легкового автомобиля. В результате аварии пострадал житель за рулем «Девятки».

Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшего с травмами в больницу, подробности произошедшего инцидента устанавливают сотрудники полиции.



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