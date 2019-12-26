Федор Емельяненко заявил, что брат Александр «умер» для него

Российский боец Федор Емельяненко рассказал в СМИ о своем отношении к своему скандально известному брату Александру.
В интервью Sport24 Федор сообщил, что молится за Александра, за то, чтобы он «нашел себя», но сегодня он «мертв» для него.
Федор Емельяненко рассказал притчу о двух братьях, один из которых получил в наследство имение, растратил его и прогулял «с блудницами», а после чего вернулся к семье.
«На обратном пути его встретил отец. Он сжалился над ним, сам подбежал, поцеловал, обнял. В честь его возвращения закатили праздник. Младший заколол теленка, а старший сын расстроился из-за этого. «Я столько лет с тобой, столько работаю, а ты мне не дал даже теленка заколоть». Отец сказал ему, что надо радоваться, что твой брат был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Вот для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся», – сказал Федор.
Также он заявил, что Александру стоит сначала «извиниться перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул», прежде чем братья смогут помириться.
«Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все. Дело не в усталости. У человека своя дорога, своя жизнь. Просто жаль людей, которые оказываются с ним рядом. Дай бог, чтобы он вразумился. Дай бог, чтобы это были не просто разговоры, что он другой и так далее. Чтобы не просто говорил, что читает писания святых отцов, а понимал, о чем они говорят», – отметил Федор.
Напомним, уже несколько лет братья Емельяненко обвиняют друг друга в прессе, и не поддерживают личных контактов.
Например, в 2017 году было опубликовано открытое письмо Федора Емельяненко Александру, в котором тот просил «не позорить фамилию».
После этого Александр заявил, что Федор «косит под праведника».
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