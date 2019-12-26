Rambler подал в суд на «Матч ТВ»

Компания Rambler Group подала в Московский городской суд иск к «Матч ТВ» с требованием перестать распространять ее контент.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на представителя холдинга.
Ранее Rambler Group подавала в суд на Twitch, но позже отозвала иск, поскольку компании решили спор в досудебном порядке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Гены, которые обеспечивают людям устойчивость к вредным продуктам сгорания топлива и вредным веществам сигаретного дыма, могут быть теми же генами, которые помогали нашим далеким предкам справляться с древними токсинами. «Мы предполагаем, что адаптация к древним болезнетворным микроорганизмам и токсинам, находящимся в воздухе, может в некоторых случаях защищать нас сегодня от новых вредных факторов, таких как […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия неожиданно запросила у Израиля характеристики еврея, шпионившего на Москву / 6 декабря
- Анна Семенович благодарит участниц группы «Блестящие» за 5 лет работы с ними / 19 декабря
- В Удмуртии ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом погибшей матери / 8 декабря
- Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России / 22 декабря
- Эксперты рассказали, какие продукты не стоит покупать в супермаркетах / 2 декабря
- Мнение: Петр Иванович понимает необратимость происходящего / 8 декабря
- Мнение: Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне / 20 декабря
- Мнение: Кого напугал «Слуга народа»? / 12 декабря