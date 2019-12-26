Rambler подал в суд на «Матч ТВ»

Компания Rambler Group подала в Московский городской суд иск к «Матч ТВ» с требованием перестать распространять ее контент.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на представителя холдинга.

Ранее Rambler Group подавала в суд на Twitch, но позже отозвала иск, поскольку компании решили спор в досудебном порядке.

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