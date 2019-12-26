Под Одессой подрались девушки-военнослужащие: подробности

В одной из воинских частей в Одесской области избили девушку-военнослужащую. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, военная служба правопорядка уже проводит служебное расследование, материалы будут переданы в Военную прокуратуру.

Загороднюк также отметил, что взял дело под личный контроль.

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В воинской части в поселке Красноселка Одесской области сослуживцы избили военную Наталью Кулиш из-за того, что она открыто стала говорить о коррупции в подразделении. Об этом девушка рассказала Украинской Службе Информации.

По ее словам, конфликт произошел 14 декабря. На работу Кулиш вызвали сослуживцы, назначив встречу в парке. Одна из коллег сильно ударила ее в лицо с дальнейшим толчком в плечо. После этого ей выбили несколько передних зубов. По словам пострадавшей, на месте присутствовал старший лейтенант, ротный командир Михаил Савичев.

«Ротный командир Михаил Савичев все это видел и сказал, что ты никому ничего не докажешь. После этого я обратилась к Ангелюку – заместителю начальника по тылу и рассказала, что меня побили. Он сказал, что меня спишут и полностью уволят с армии и начал угрожать, что дальше служить я не буду. Также сказал, чтоб я никому не сообщала о данном инциденте и чтобы в госпиталь не обращалась, ведь никто ничего не сможет доказать, — рассказала Кулиш.

Солдату не разрешали обращаться в госпиталь. Через 6 дней она сама покинула службу и обратилась за помощью к медикам.

При обследовании врачи обнаружили у Кулиш сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. С 19 декабря девушка проходит лечение в Военном госпитале на Пироговской.

Причина инцидента, как заявила девушка, — открытый устный протест с ее стороны против действий заместителя командира военной части по тылу, подполковника В.М. Ангелюка, который организовал незаконный вывоз продуктов питания и без необходимых приказов использовал военных для ремонта в части.

Обновлено. При этом в комментарии «Радио Свобода» военная рассказала другую версию.

«Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила», – сообщила Кулиш.

Также девушка рассказывает, что в части практиковалась коррупция: разворовывались сухпайки, выносили со столовой продукты. По ее словам, повара меняются каждую неделю, и они выносят неплохие сумки, за что платят деньги. Кроме того, некоторым, простым солдатам по просьбе выдаются пайки, положенные другим.

«Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что «я или служу, или не служу» и угрожал уволить меня по состоянию здоровья», – рассказала Кулиш в комментарии «Радио Свобода».

О том, что в воинской части организована коррупционная схема с отмыванием и так называемой «прокруткой» денег она начала подозревать после того, как ее привлекли к ремонтным работам на кухне. На эти цели выделялись бюджетные деньги, но никакой бригады не нанимали.

«Эту работу поручили мне – я штукатурила и шпатлевала, выполняла лично я, и так вышло, что я упала со строительных лесов», — рассказала девушка, отметив, что повредила себе шейный позвонок и спину.

О конфликте Кулиш сообщила в Военную службу правопорядка, полицию, но производство так и не открыли. По ее словам, после неоднократных допросов, в документах зафиксировали, что она спутано дает показания, и они не могут быть правдивыми.

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По одной из версий, которая сейчас уже запущена в телеграмм-каналы, военнослужащую Наталью Кулиш избили якобы за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют, и назначают себе премии в 200% от оклада.

«В первый раз ее избили так, что повредили позвоночник. Во второй раз били по голове. При обследовании врачи обнаружили у пострадавшей сотрясение мозга и смещение шейных позвонков», — сообщается на одном из телеграмм-ресурсов. Отмечается, что это наказание «за длинный язык».

При этом не все сослуживцы поддерживали Наталью, были и те, кто считал ее «правдорубкой», которая так же была активисткой двух Майданов. Также указывается, что пострадавшая «говорит, на службу пошла добровольно, думая, что в военных организациях все по Закону».

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