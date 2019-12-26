Появилась меткая карикатура на «ажиотаж» вокруг поезда из России в оккупированный Крым

Карикатурист Андрей Петренко создал едкую картинку на злободневную тему — запуск в аннексированный Крым поезда из России.

Карикатуру опубликовал на своей странице в Twitter.

На карандашном рисунке женщина красит губы красной помадой и затем выцеловывает на вагоне надпись ГУЛАГ. В ушах у нее — серьги в виде красной кремлевской звезды.

Сюжет для карикатуры имел место в реальной жизни. Женщина расцеловала российский поезд и оставила губной помадой на стене вагона надпись «Ура».

Букву «Д» забыла написать — пишут в комментариях

Во избежание санкций российские поезда в оккупированный Крым маскируются под частную компанию

Составы, которые через Керченский мост будут незаконно курсировать между Петербургом/Москвой и Севастополем/Симферополем, с целью избежать санкций скрывают свою принадлежность к государственным «Российским железным дорогам». Об этом пишет «Радио «Свобода», корреспондент которой одним из первых по железной дороге проехал по мосту в оккупированный Крым.

«Оператор «Таврии» – так называются составы, которые будут курсировать между Петербургом и Севастополем и между Москвой и Симферополем», — сообщает издание, отмечая, что они якобы принадлежат некоей частной компании «Гранд-Экспресс», а не государственной РЖД.

Сделано это, «очевидно, по той же причине, по которой в Крыму российский МТС называется «Волна», а вместо «Сбербанка» все пользуются неизвестным на «большой земле» РНКБ-банком», — подмечает корреспондент «Свободы».

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