«Роскомнадзор уже не первый год проявляет излишнее внимание к нашему изданию» — главред «7×7» о штрафе за публикацию на языке коми

В Сыктывкаре портал «7×7» оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за материалов блогера Николая Удоратина на языке народа коми. Об этом сообщает само издание. Иск к изданию подавал региональный Роскомнадзор. Суд решил, что, публикуя тексты на коми языке, «7×7» нарушил порядок распространения СМИ. Как сказала в разговоре с The Insider главный редактор издания Софья Кропоткина, Роскомнадзор уже не первый год проявляет излишнее внимание к «7×7».
«У нас был опубликован перевод на английский язык нескольких наших проектов. И поскольку у нас на сайте есть не только журналистский контент, но еще и блогерский, один из блогеров свои посты публиковал на русском и дублировал на языке коми. Поскольку лицензия у нас на работу на русском языке, Роскомнадзор счел, что даже дублирование материалов на каком-то другом языке является нарушением. Мы с этим не согласны. Будем решение суда опротестовывать.
Роскомнадзор давно проявляет к нам излишнее внимание — уже даже не первый год. В 2019 году у нас в общей сложности было штрафов на сумму больше 120 тысяч рублей. И в прошлом году была известная история со штрафом якобы за пропаганду наркотиков в интервью с Михаилом Световым. Тогда редакцию оштрафовали на 800 тысяч рублей, а меня лично — на 40 тысяч. Этот иск ушел в ЕСПЧ. И по новому иску тоже мы намерены отстаивать свою позицию.
Я не связываю такой интерес к деятельности нашего издания с каким-то конкретным материалом. Я думаю, что это связано в целом с нашей позицией. Мы стремимся был объективными, давать полную информацию, пробовать давать площадку для дискуссии всем сторонам. Такая объективность не востребована Роскомнадзором».
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