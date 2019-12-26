Супергеройский подарок: дочь Мартина Скорсезе разыграла отца на Рождество

20-летняя дочь режиссера Мартина Скорсезе — Франческа — решила пошутить над отцом и припомнить ему недавний конфликт со студией, выпускающей фильмы по комиксам. На фотографии, которую она опубликовала в Instagram, видно, что рождественские подарки Мартина упакованы в бумагу с героями Marvel. На рисунках можно различить Капитана Америку, Халка, Железного человека и многих других. Несколько месяцев назад Мартин раскритиковал супергеройские фильмы, чем вызвал на себя гнев коллег и фанатов их творчества.

Пост Франчески опубликовал у себя в Twitter режиссер «Стражей Галактики» и продюсер «Мстителей» Джеймс Ганн.

Благодаря этому я чувствую себя менее смущенным из‑за упаковки с «Островом проклятых», в которую завернул подарки мой племянник,- пошутил Джеймс.

Подарки Франчески отцу

Напомним, осенью оскароносный режиссер, снявший такие фильмы как «Остров проклятых», «Отступники» и «Казино», заявил, что не смотрит фильмы Marvel и более того — не воспринимает их как кино. По мнению Скорсезе, проекты студии похожи на парки аттракционов, благодаря чему и привлекают внимание зрителей, но назвать их искусством никак нельзя. Мартин считает, что популярность «бездумных блокбастеров» лишает кинотеатры возможности показывать фильмы, где во главе угла стоит настоящая история.

Это не кино, где человек пытается передать чувственный, психологический опыт другому человеку. Это другой опыт. Это не кино, это что-то другое. Нравится вам или нет, это что-то другое. Мы не должны позволить этому захватить нас.

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Публикация от Martin Scorsese (@martinscorsese_)1 Янв 2019 в 1:33 PST

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