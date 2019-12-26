Король Швеции Карл Густав впервые прокомментировал лишение своих внуков прав на престол

Напомним, 7 октября шведский королевский дворец издал коммюнике, в котором говорилось, что дети принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии (принц Александр и принц Габриэль), а также дети принцессы Мадлен и Кристофера О’Нила (принцесса Леонор, принц Николас и принцесса Эдриен) больше не являются членами шведского королевского дома. Многие гадали, в чем же крылась причина такого серьезного решения, и называли его спорным. Три месяца король Карл Густав хранил молчание. И вот вчера он выступил на шведском федеральном телевидении с рождественским телеобращением. В нем он не только поздравил подданных со светлым праздником, но и пояснил, что им движило, когда он решил освободить своих внуков от королевских обязанностей:

Ранее в этом году я принял решение определить, кого можно назвать причастными к королевскому дому. Оно позволило четко определить, кто из королевской семьи будет выступать в качестве официальных представителей Швеции в будущем. Для меня это способ определить свои ожидания. Надеюсь, моим внукам это пойдет на пользу. Когда они вырастут, то пусть сами выберут свое будущее. Но до этого дня еще очень далеко.

Принцесса Мадлен с мужем Крисом О’Нилом и детьми — принцессой Леонор, принцем Николасом и принцессой Эдриен (на руках у Криса)

Принц Карл Филипп с принцем Габриэлем на руках и принцесса София с принцем Александром

Далее король обратился к жителям свей страны:

Независимо от того, какими будут ваши рождественские праздники и где вы их проведете, я надеюсь, что вы используете это время для размышлений. Это особенный праздник, окруженный множеством традиций. Я и моя жена Сильвия с нетерпением ждут, чтобы провести время с семьей. Сейчас у нас семь маленьких внуков в возрасте от 1 до 7 лет. У нас ни один день не проходит тихо и спокойно, зато весело!

Стоит заметить, что новая версия, озвученная королем, вполне сходится с первой, которую осенью озвучил представитель королевского дома Фредерик Версель:

Мы наблюдали, как за последние десять лет королевская семья становилась больше. Король принял решение лишить монаршего статуса внуков своих младших детей — принцессы Мадлен и принца Карла Филиппа. Он сделал это, чтобы сосредоточиться на подготовке будущего главы государства — кронпринцессы Виктории и ее детей. Остальные его наследники и не ожидали, что им придется выполнять обязанности монархов. Это расставило точки над «i» в вопросе престолонаследия в королевской семье. Мы, конечно, отслеживали, как об этом решении говорили в шведских СМИ: на радио, телевидении и газетах, — и заявление короля восприняли очень позитивно. Но, мы надеемся, что этого никогда не произойдет.

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Публикация от Kungahuset (@kungahuset)25 Дек 2019 в 4:01 PST

По новому раскладу, следующим шведским монархом после короля Карла Густава XVI по очереди престолонаследия должна стать его старшая дочь, кронпринцесса Виктория. Сейчас ей 42 года, и если она займет трон, то станет первой царствующей королевой в истории Швеции. А уже за ней право престолонаследования перейдет ее старшей дочери, принцессе Эстель. Именно они втроем и изображены на последнем официальном портрете.

Король Карл Густав, кронцпринцесса Виктория и принцесса Эстель

Как сейчас выглядит генеалогическое древо шведской королевской семьи

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