«Будет петь»: Любовь Успенская решила сделать из дочери звезду

По словам исполнительницы,
совсем скоро у наследницы будет юбилей – 30 лет. Она отметит его перед самым
Новым годом.
Любовь Успенская сообщила,
как собирается отметить праздник. «Я решила позволить себе такую роскошь – не
работать, отдыхать как все нормальные люди. Никогда не бывает так, чтобы я могла
сесть, выпить шампанское, съесть салатик оливье. Не хватает цыган. Когда у меня
какой-то праздник, я цыган приглашаю, они дают настроение. После них уже можно
делать, что хочешь», – рассказала Любовь Успенская.
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