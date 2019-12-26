«Будет петь»: Любовь Успенская решила сделать из дочери звезду

По словам исполнительницы,

совсем скоро у наследницы будет юбилей – 30 лет. Она отметит его перед самым

Новым годом.

Любовь Успенская сообщила,

как собирается отметить праздник. «Я решила позволить себе такую роскошь – не

работать, отдыхать как все нормальные люди. Никогда не бывает так, чтобы я могла

сесть, выпить шампанское, съесть салатик оливье. Не хватает цыган. Когда у меня

какой-то праздник, я цыган приглашаю, они дают настроение. После них уже можно

делать, что хочешь», – рассказала Любовь Успенская.

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