В России исчез важный препарат для детей с раком крови

26.12.2019, 18:54, Разное

С российского рынка исчезло жизненно важное лекарство для детей, больных лейкозом (рак крови) – «Онкоспар». У препарата сменился производитель и форма выпуска, из-за чего он попал в список незарегистрированных в России, сообщает Ura.ru.

Специалисты считают, что без этого вещества выживаемость детей, страдающих от лимфобластного лейкоза, снизится на 40%.  Детский онколог Алексей Масчан сообщил, что в качестве альтернативы в настоящее время используется отечественная «Аспарагиназа», однако полноценной заменой препарата ее назвать нельзя. «Онкоспар» можно приобрести за рубежом, но для этого требуется специальное разрешение Минздрава России. 



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