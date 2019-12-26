Зеленский подписал указы об увольнении глав Закарпатской и Львовской ОГА

26.12.2019, 18:54, Новости дня

26 декабря президент Украины подписал указ об увольнении Игоря Бондаренко с должности главы Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ №956/2019 опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Бондаренко Игоря Самойловича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», – говорится в документе.

Указом №957/2019 президент уволил главу Львовской ОГА Маркияна Мальский. В документе также отмечается, что он уволен “согласно поданному заявлению».

24 декабря Зеленский заявил, что увольняет Мальского и  Бондаренко. «Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата», – сказал Зеленский.

Бондаренко сказал, что не понимает, почему Зеленский его уволил. 

Глава Львовской ОГА утверждает, что ему удалось реализовать «немало задуманного и дать старт многим новым процессам». Он добавил, что возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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