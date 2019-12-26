Зеленский подписал указы об увольнении глав Закарпатской и Львовской ОГА

26 декабря президент Украины подписал указ об увольнении Игоря Бондаренко с должности главы Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ №956/2019 опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Бондаренко Игоря Самойловича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», – говорится в документе.
Указом №957/2019 президент уволил главу Львовской ОГА Маркияна Мальский. В документе также отмечается, что он уволен “согласно поданному заявлению».
24 декабря Зеленский заявил, что увольняет Мальского и Бондаренко. «Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата», – сказал Зеленский.
Бондаренко сказал, что не понимает, почему Зеленский его уволил.
Глава Львовской ОГА утверждает, что ему удалось реализовать «немало задуманного и дать старт многим новым процессам». Он добавил, что возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Гены, которые обеспечивают людям устойчивость к вредным продуктам сгорания топлива и вредным веществам сигаретного дыма, могут быть теми же генами, которые помогали нашим далеким предкам справляться с древними токсинами. «Мы предполагаем, что адаптация к древним болезнетворным микроорганизмам и токсинам, находящимся в воздухе, может в некоторых случаях защищать нас сегодня от новых вредных факторов, таких как […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Муж смертельно больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной / 29 ноября
- Наука: Какие калории вреднее для сердца? / 10 декабря
- Кардиолог: Вода с лимоном может защищать организм от сердечного приступа / 14 декабря
- Мнение: Российские С-400 избавят Турцию от американской авиации не стреляя / 20 декабря
- «А как же Эрнст?»: беременную жену главы Первого застукали в объятиях сексуального красавца / 26 декабря
- Рустам Солнцев рассказал поклонникам в Instagram о рождении племянницы / 29 ноября
- Huawei предложил скидки на свои смартфоны на распродаже и подарки к Новому году / 13 декабря
- «Поехала кукушечка»: Бабкиной крепко досталось за пластику / 13 декабря