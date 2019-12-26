Путин обсудил с Конте ситуацию в Ливии

Президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии.
Российский лидер в ходе разговора акцентировал внимание на необходимости разрешения кризиса мирным путем, сообщается на сайте Кремля.
Также политики обсудили некоторые аспекты обстановки в Сирии.
Путин по просьбе итальянского премьера проинформировал Конте об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже.
«Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского «Комплекса мер» и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей, прежде всего по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины», – отмечается в сообщении.
Путин и Конте рассмотрели ключевые повестки двусторонних отношений между странами, и подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества РФ и Италии.
Кроме того, российский лидер и итальянский премьер поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников.
Ранее в четверг Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Тайип Эрдоган. Он также заявил о намерении представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
В Кремле отмечали, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.
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