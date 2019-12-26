Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, стороны обсудили Иран и ситуацию в Сирии, информирует канцелярия премьер-министра Израиля.
Об этом информирует ТАСС.
Отметим, что на этой неделе Израиль нанес очередные ракетные удары по Дамаску.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Гены, которые обеспечивают людям устойчивость к вредным продуктам сгорания топлива и вредным веществам сигаретного дыма, могут быть теми же генами, которые помогали нашим далеким предкам справляться с древними токсинами. «Мы предполагаем, что адаптация к древним болезнетворным микроорганизмам и токсинам, находящимся в воздухе, может в некоторых случаях защищать нас сегодня от новых вредных факторов, таких как […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Пенсионном фонде России рассказали об индексации материнского капитала / 24 ноября
- Так же, как все: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с дочерьми на шопинге в Черную пятницу / 2 декабря
- Ходченкова опровергла слухи о романе со Слепаковым в интервью с Верником / 23 декабря
- «Эмоционально нестабильный» — Соколова рассказала, как ее «кинул» Зеленский / 30 ноября
- Автомобилистов России предупредили о возможном подорожании полиса ОСАГО на 30% / 5 декабря
- Мнение: Ведущая Училка / 15 марта
- Ирина Салтыкова о критике Ксенией Собчак «голых» фотографий: «У каждого своё мнение и его нужно уважать» / 21 декабря
- Мнение: Украинская проститутка прибудет в Россию за деньгами для карателей / 24 ноября