Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, стороны обсудили Иран и ситуацию в Сирии, информирует канцелярия премьер-министра Израиля.

Об этом информирует ТАСС.

Отметим, что на этой неделе Израиль нанес очередные ракетные удары по Дамаску.

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