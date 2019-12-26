Автоновости: Aurus начнет выпускать более «доступный» лимузин Senat (фото)

В линейке Aurus Motors появится еще одна версия представительской модели Senat. Она адресована тем, кому лимузин L700 кажется слишком громоздким, а стандартный седан — чересчур компактным. Мощная броня — в наличии.

На улицах Москвы был замечен первый ходовой образец новой модификации Aurus Senat, который имеет "промежуточную" конфигурацию кузова лимузин. Фотографии невиданного ранее "Ауруса" с небольшим удлинением опубликованы на портале Drom.ru.

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Официальной информации о выходе новой версии Senat пока не поступало. Однако источники издания во ФГУП НАМИ подтвердили, что в линейке Aurus Motors появится "средний" лимузин с промежуточной вставкой в 500 мм и общей длиной кузова 6 130 мм. Для сравнения, стандартный седан S600 имеет длину кузова в 5 130 мм, а лимузин L700 c увеличенной колесной базой ровно на 1 метр длиннее — 6 130 м.

Вариантов развития событий здесь несколько. Либо более короткий (а значит, и более "доступный") лимузин станет еще одной модификацией вдобавок к двум существующим, либо же самый длинный Senat L700 зарезервируют строго за президентом РФ Владимиром Путиным, который сейчас активно использует эту модель, а "средний" вариант будет продаваться на открытом рынке.

Фото: Drom.ru

Прямых аналогов на российском рынке по сути всего два — это удлиненный Genesis G90 L, который тоже имеет центральную вставку, а также доступный только на заказ Mercedes-Maybach S650 Pullman.

Какой индекс собираются присвоить новинке, пока неизвестно. Но вполне очевидно, что помимо базового лимузина "Сенат" будет доступна еще и бронированная версия, которая как раз и попала в объектив очевидца — она легко распознается по характерному остеклению.

Объем технических изменений тоже оценить не удастся до появления официальных данных. Например, лимузин L700 от стандартного седана S600 отличается не только усиленной подвеской, но и более производительной системой охлаждения. Зато под капотом откровений, наверняка, не будет — в составе гибридной установки можно ожидать 598-сильный двигатель V8-турбо 4,4 л, электромотор, 9-ступенчатый автомат и полный привод.

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Последнее: В линейке Aurus Motors появится еще одна версия представительской модели Senat. Она адресована тем, кому лимузин L700 кажется слишком громоздким, а стандартный седан — чересчур компактным. Мощная броня — в наличии. На улицах Москвы был замечен первый ходовой образец новой модификации Aurus Senat, который имеет "промежуточную" конфигурацию кузова лимузин. Фотографии невиданного ранее "Ауруса" с небольшим удлинением опубликованы на портале Drom.ru. […]