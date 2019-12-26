WP рассказала о подготовке в США кибератак против российской элиты на случай вмешательства в выборы

26.12.2019, 18:31, Разное

Киберкомандование США (CyberCom) разрабатывает ряд сценариев «информационной войны», которые могут быть применены против высокопоставленных российских чиновников и олигархов в случае, если РФ будет пытаться вмешаться в американские выборы президента в 2020 году. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

По данным издания, один из сценариев предполагает использование конфиденциальной информации о российском руководстве. Собеседники издания отмечают, что российских чиновников уведомят о наличии данных, которые могут нанести им ущерб, если вмешательство в выборы не прекратится. Другой вариант предусматривает использование разногласий между чиновниками.

Каждую из подобных операций должны будут одобрить Госдепартамент, ЦРУ и министр обороны. Washington Post уточняет, что подобные варианты действий скорее всего не будут направлены против российского президента Владимира Путина, так как это было бы «слишком провокационно».

Представители киберкомандования и Пентагона отказались прокомментировать изданию эту информацию. Ранее в США был подготовлен законопроект, вводящий санкции против России, если разведка и Госдепартамент вместе выявят факты вмешательства во внутреннюю политику США со стороны России.

Киберкомандование США уже проводило спецоперации против вмешательства в выборы со стороны России. Так, в день промежуточных выборов в США в 2018 году военные заблокировали доступ в интернет «Агентству интернет-исследований», которое больше известно как «фабрика троллей» бизнесмена Евгения Пригожина.

Источник: Новая газета



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Последнее: Киберкомандование США (CyberCom) разрабатывает ряд сценариев «информационной войны», которые могут быть применены против высокопоставленных российских чиновников и олигархов в случае, если РФ будет пытаться вмешаться в американские выборы президента в 2020 году. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников. По данным издания, один из сценариев предполагает использование конфиденциальной информации […]

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