В Минсоцполитики хотят запретить ввоз в Украину секон-хенда под видом гуманитарной помощи

Министерство соцполитики Украины намерено запретить ввоз на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. Об этом 26 декабря на брифинге сказал заместитель главы ведомства Олег Коваль, трансляция велась в Facebook министерства.
«Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании», – сказал он.
Исключения, по словам Коваля, будет составлять одежда специального назначения, которая направляется Вооруженным силам Украины, Службе безопасности, Министерству внутренних дел и Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, а также медицинским учреждениям.
«Это касается, в частности, специальной формы для наших сотрудников ГСЧС, которая на складах находилась на хранении, ее списывают за границей, нам передают. Это все очень качественное и соответствующее всем нормам и стандартам… Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране», – сказал он.
По словам Коваля, на одежду должны быть соответствующие документы. Также он заявил, что будет контролироваться получение помощи гражданами.
Наживо: брифінг Олега Коваля за підсумками засідання правління Фонду соціального страхування України та ситуації з гуманітарною допомогою
Posted by Міністерство соціальної політики України on Neljapäev, 26. detsember 2019
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Министерство соцполитики Украины намерено запретить ввоз на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. Об этом 26 декабря на брифинге сказал заместитель главы ведомства Олег Коваль, трансляция велась в Facebook министерства. «Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании», – […]
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